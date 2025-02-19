Воно працює: iPhone SE 3 схрестили зі старою Nokia Lumia 1020
- Залізо iPhone SE 3 поєднали з корпусом Nokia Lumia 1020, створивши "NokiApple LumiPhone 1020 SE", який підтримує 5G та працює на A15 Bionic.
- Пристрій зберігає дизайн Lumia, але використовує компоненти iPhone, зокрема 12-мегапіксельну камеру.
- Цей гібрид, однак, має обмеження у вигляді відсутності підтримки Apple Pay та бездротової зарядки.
Скучили за Nokia Lumia? Так, ми теж. Але вона повернулася, принаймні тимчасово, з новим начинням, витягнутим з iPhone SE 3. Цей франкенштейн, чи точніше франкенфон, назвали "NokiApple LumiPhone 1020 SE" і він дійсно працює та навіть має 5G!
Як воно працює
Це більше, ніж просто нутрощі iPhone SE, загорнуті в корпус Lumia. Це повнофункціональний смартфон, який, що ще важливіше, виглядає досить красиво навіть за сучасними мірками, особливо завдяки своєму кольору, пише 24 Канал з посиланням на Reddit.
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- Власник, який склав пристрій, постарався підігнати внутрішні компоненти iPhone так, щоб вони працювали зі зчитувачем відбитків пальців на задній панелі.
- Він також додав спеціальний слот для SIM-карти і зробив порт Lightning схожим на порт micro-USB.
- Смартфон підтримує 5G й отримує OTA-оновлення, що має сенс, враховуючи, що всередині це фактично робочий iPhone SE 3.
- На передній панелі оригінальне скло екрана iPhone було видалено і переклеєно на переднє скло Lumia 1020. РК-екран iPhone SE 3 трохи більший, ніж у Lumia, тому довелося позбутися 3 ємнісних кнопок, які традиційно використовуються на телефонах з Windows.
- Крім того, селфі-камера з iPhone також була пересаджена на переднє скло Lumia, в тому ж місці, що і на Lumia, в правому верхньому куті.
- Розмовний динамік, як і раніше, знаходиться вгорі, де йому й належить бути.
- Потужний ксеноновий спалах, на жаль, тепер лише для прикраси. Під його вертикальною планкою тепер "пересаджено" світлодіодний спалах iPhone.
- Нарешті, майстру довелося перемістити деякі кнопки, щоб усе помістилося, а тому він дозволив собі деякі вольності з кнопкою камери, яка тепер може діяти як перемикач гучності або кнопка спуску затвора.
На задній панелі, на жаль, неможливо продовжувати використовувати 41-мегапіксельну тильну камеру з Lumia 1020. Замість неї доведеться використовувати 12-мегапіксельну камеру iPhone SE 3. Вона розташована по центру на задній панелі і знаходиться над декоративною рамкою камери "Oreo",
– пише автор.
NokiApple LumiPhone 1020 SE / Фото OceanDepth95028 на Reddit
NokiApple LumiPhone 1020 SE / Фото OceanDepth95028 на Reddit
В iPhone SE 3, котрий вийшов у 2022 році, використовується процесор A15 Bionic, тому цей "франкенфон" здатен працювати з сучасними додатками. Власник гаджета каже, що, попри одноразовість проєкту, цей пристрій можна використовувати як повсякденний смартфон.
Єдине застереження в тому, що він не зміг змусити працювати Apple Pay або бездротову зарядку. Однак без цих двох технологій цілком можна обійтися, оскільки можна легко замінити. Центральною перевагою нового пристрою є саме його дизайн, який ми всі так любили в смартфонах Lumia.
NokiApple LumiPhone 1020 SE / Фото OceanDepth95028 на Reddit
NokiApple LumiPhone 1020 SE / Фото OceanDepth95028 на Reddit
Для довідки нагадаємо, що смартфон Nokia Lumia 1020 вийшов у другій половині 2013 року. Це був один із найпопулярніших телефонів, які працювали під керуванням ОС Windows Phone, яка вже не існує. iPhone SE 3 – це бюджетний смартфон Apple, який поки що актуальний, оскільки SE 3 ще не вийшов.