Apple анонсувала презентацію: очікується недорогий iPhone SE

Генеральний директор Apple Тім Кук офіційно підтвердив дату наступної презентації компанії. В соцмережі X він опублікував загадковий тизер із натяком на новий пристрій.

Очікується, що головною новинкою стане новий бюджетний iPhone SE. Згідно з неофіційними витоками, дизайн смартфона нагадуватиме iPhone 14, повідомляє 24 Канал.

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Готуйтеся зустріти нового члена родини, — написав Кук, додавши, що захід Apple відбудеться в середу, 19 лютого.

Інші деталі він не розкрив, проте прикріпив коротке відео, на якому видно мерехтливий сріблястий логотип Apple.

Яким може бути iPhone SE

Згідно з раніше поширеною інсайдерами інформацією, смартфон отримає 6,06-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 60 Гц і вирізом для фронтальної камери та Face ID.

Водночас "начинка" буде аналогічною майбутньому iPhone 16 – пристрій може отримати чіп Apple A18 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті, що дозволить підтримувати функції на базі штучного інтелекту Apple Intelligence. Основна камера, ймовірно, буде лише одна.

Очікувана вартість iPhone SE складе 499 доларів, що на 70 доларів більше за попереднє покоління, випущене у 2022 році.

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Крім iPhone SE, Apple може представити й інші пристрої. Чутки вказують на можливий анонс MacBook Air з чіпом M4, iPad Air на базі M3, а також 11-го покоління базового iPad. Деякі користувачі також побачили в тизері натяк на нові AirPods.