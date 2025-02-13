Ожидается, что главной новинкой станет новый бюджетный iPhone SE. Согласно неофициальным утечкам, дизайн смартфона будет напоминать iPhone 14, сообщает 24 Канал.

А тем временем Apple TV появился на Android: официальное приложение уже доступно в Google Play

Готовьтесь встретить нового члена семьи, - написал Кук, добавив, что мероприятие Apple состоится в среду, 19 февраля.

Другие детали он не раскрыл, однако прикрепил короткое видео, на котором видно мерцающий серебристый логотип Apple.

Каким может быть iPhone SE

Согласно ранее распространенной инсайдерами информации, смартфон получит 6,06-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и вырезом для фронтальной камеры и Face ID.

В то же время "начинка" будет аналогичной будущему iPhone 16 – устройство может получить чип Apple A18 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, что позволит поддерживать функции на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Основная камера, вероятно, будет только одна.

Ожидаемая стоимость iPhone SE составит 499 долларов, что на 70 долларов больше предыдущего поколения, выпущенное в 2022 году.

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Кроме iPhone SE, Apple может представить и другие устройства. Слухи указывают на возможный анонс MacBook Air с чипом M4, iPad Air на базе M3, а также 11-го поколения базового iPad. Некоторые пользователи также увидели в тизере намек на новые AirPods.