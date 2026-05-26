Іран після тримісячної ізоляції починає повертати доступ до глобального інтернету

Іранська влада оголосила про відновлення міжнародного інтернет-доступу після майже трьох місяців масштабних обмежень. Рішення ухвалили на тлі війни, протестів і переходу країни на внутрішню цифрову інфраструктуру.

Президент Масуд Пезешкіан наказав відновити доступ до міжнародного інтернету після майже 90-денного блокування мережі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа та представника міністерства зв'язку країни.

Чому Іран майже на три місяці відключився від глобального інтернету?

За даними організації NetBlocks, більшість жителів Ірану не мали повноцінного доступу до глобальної мережі протягом 87 днів. Лише окремі користувачі могли обходити обмеження за допомогою дорогих VPN-сервісів і спеціалізованих інструментів.

Наразі влада не уточнила, коли саме й у якому форматі країну знову повністю підключать до світового інтернету. Також невідомо, чи повернеться доступ до всіх сервісів, які раніше блокувалися іранською цензурою.

Блокування почалося після протестів

Перші масштабні обмеження ввели 8 січня на тлі антиурядових протестів, які охопили різні регіони країни. Тоді влада пояснювала відключення необхідністю контролю за ситуацією та боротьбою з "дестабілізацією".

У лютому доступ до мережі частково відновили, однак після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого країна знову фактично опинилася в цифровій ізоляції. Саме після ескалації конфлікту уряд повернув жорсткі обмеження на міжнародний трафік.

Reuters зазначає, що навіть у звичайний період Іран залишається однією з країн із найбільш контрольованим інтернет-простором. Багато міжнародних сайтів, платформ і сервісів у країні офіційно заблоковані або працюють із суттєвими обмеженнями.

Ставка на внутрішній інтернет

Як пише Times of israel, паралельно влада Ірану останніми роками активно розвиває власну цифрову інфраструктуру, яка працює окремо від глобальної мережі. Йдеться про так званий національний інтранет – внутрішню систему онлайн-сервісів для державних установ, освіти та повсякденного використання.

Саме на цю мережу під час блокування переводили багато критично важливих сервісів. Зокрема, школи та освітні заклади продовжували працювати через локальні онлайн-платформи, не залежні від міжнародного інтернету.

Експерти вже давно звертають увагу, що Іран послідовно будує модель "суверенного інтернету", яка дозволяє державі ізолювати внутрішній цифровий простір у разі політичної чи військової кризи. Подібний підхід частково використовують також Китай і Росія, де влада прагне посилити контроль над інформаційними потоками та цифровою інфраструктурою.

VPN стали майже єдиним способом виходу в мережу

Під час блокування попит на VPN-сервіси в Ірані різко зріс. За інформацією NetBlocks, доступ до відкритого інтернету мали переважно користувачі, які могли дозволити собі дорогі платні сервіси для обходу обмежень.

Через це значна частина населення фактично втратила можливість користуватися міжнародними соцмережами, месенджерами, хмарними платформами та іноземними медіа. Для бізнесу, IT-сектору та фрилансерів такі обмеження стали серйозним ударом по роботі й комунікації із зовнішнім світом.