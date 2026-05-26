Президент Масуд Пезешкиан приказал восстановить доступ к международному интернету после почти 90-дневной блокировки сети. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские государственные медиа и представителя министерства связи страны.

Почему Иран почти на три месяца отключился от глобального интернета?

По данным организации NetBlocks, большинство жителей Ирана не имели полноценного доступа к глобальной сети в течение 87 дней. Лишь отдельные пользователи могли обходить ограничения с помощью дорогих VPN-сервисов и специализированных инструментов.

Пока власти не уточнили, когда именно и в каком формате страну снова полностью подключат к мировому интернету. Также неизвестно, вернется ли доступ ко всем сервисам, которые ранее блокировались иранской цензурой.

Блокировка началась после протестов

Первые масштабные ограничения ввели 8 января на фоне антиправительственных протестов, которые охватили разные регионы страны. Тогда власти объясняли отключение необходимостью контроля за ситуацией и борьбой с "дестабилизацией".

В феврале доступ к сети частично восстановили, однако после начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля страна снова фактически оказалась в цифровой изоляции. Именно после эскалации конфликта правительство вернуло жесткие ограничения на международный трафик.

Reuters отмечает, что даже в обычный период Иран остается одной из стран с наиболее контролируемым интернет-пространством. Многие международные сайты, платформ и сервисов в стране официально заблокированы или работают с существенными ограничениями.

Ставка на внутренний интернет

Как пишет Times of israel, параллельно власти Ирана в последние годы активно развивают собственную цифровую инфраструктуру, которая работает отдельно от глобальной сети. Речь идет о так называемом национальном интранете – внутренней системе онлайн-сервисов для государственных учреждений, образования и повседневного использования.

Именно на эту сеть во время во время блокировки переводили много критически важных сервисов. В частности, школы и образовательные учреждения продолжали работать через локальные онлайн-платформы, не зависимые от международного интернета.

Эксперты уже давно обращают внимание, что Иран последовательно строит модель "суверенного интернета", которая позволяет государству изолировать внутреннее цифровое пространство в случае политического или военного кризиса. Подобный подход частично используют также Китай и Россия, где власть стремится усилить контроль над информационными потоками и цифровой инфраструктурой.

VPN стали почти единственным способом выхода в сеть

Во время блокировки спрос на VPN-сервисы в Иране резко возрос. По информации NetBlocks, доступ к открытому интернету имели преимущественно пользователи, которые могли позволить себе дорогие платные сервисы для обхода ограничений.

Из-за этого значительная часть населения фактически потеряла возможность пользоваться международными соцсетями, мессенджерами, облачными платформами и иностранными медиа. Для бизнеса, IT-сектора и фрилансеров такие ограничения стали серьезным ударом по работе и коммуникации с внешним миром.