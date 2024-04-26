Штучний інтелект знайшов місце поховання давньогрецького філософа Платона

Місце поховання Платона нарешті розкрито після багатьох років пошуків і припущень. Допоміг у цьому штучний інтелект, який розшифрував старовинний сувій, обвуглений виверженням Везувію.

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Граціано Раноккіа, філософ з Пізанського університету, та його колеги використали штучний інтелект для розшифрування тексту, що зберігся на обвуглених шматках папірусу, знайдених у Геркуланумі, давньоримському місті, розташованому поблизу Помпей. Як і Помпеї, Геркуланум був зруйнований у 79 році нашої ери, коли виверження Везувію накрило регіон попелом і пірокластичними потоками.

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Один із сувоїв, обвуглених виверженням, містить праці Філодема Гадарського (жив у 110-30 роках до нашої ери), філософа-епікурейця, який навчався в Афінах, а згодом жив в Італії. Цей текст, відомий як "Історія Академії", детально описує академію, яку Платон заснував у четвертому столітті до нашої ери, і містить подробиці про життя Платона, а також інформацію про місце його поховання.

Історики вже знали, що Платон, який помер в Афінах у 348 або 347 році до нашої ери, був похований в Академії, яку римський полководець Сулла зруйнував у 86 році до нашої ери. Але дослідники не знали точного місця.

Із розвитком технологій вчені змогли застосувати різноманітні передові методи, включаючи інфрачервону та ультрафіолетову оптичну візуалізацію, тепловізійну візуалізацію і томографію, щоб прочитати стародавній папірус, який тепер є частиною колекції Національної бібліотеки Неаполя.

Наразі дослідники ідентифікували 1 000 слів, або приблизно 30% тексту, написаного Філодемом.

Серед найважливіших новин ми читаємо, що Платон був похований у зарезервованому для нього саду (приватна територія, призначена для платонівської школи) Академії в Афінах, біля так званого Мусейону або сацеллуму, священного для Муз. Досі було відомо лише, що він був похований на території Академії,

– йдеться в дослідженні.

У тексті також детально описано, як Платона було "продано в рабство" десь між 404 та 399 роками до нашої ери (раніше вважалося, що це сталося у 387 році до нашої ери).

Інша частина перекладеного тексту описує діалог між персонажами, в якому Платон демонструє зневагу до музичних і ритмічних здібностей варвара-музиканта з Фракії.

Це не перший випадок, коли дослідники використовують штучний інтелект для читання стародавніх сувоїв, які пережили виверження Везувію. Раніше цього року дослідники розшифрували інший обвуглений сувій, який був знайдений на руїнах вілли, що колись належала тестю Юлія Цезаря.