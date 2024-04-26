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Грациано Раноккиа, философ из Пизанского университета, и его коллеги использовали искусственный интеллект для расшифровки текста, сохранившегося на обугленных кусках папируса, найденных в Геркулануме, древнеримском городе, расположенном вблизи Помпей. Как и Помпеи, Геркуланум был разрушен в 79 году нашей эры, когда извержение Везувия накрыло регион пеплом и пирокластическими потоками.

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Один из свитков, обугленных извержением, содержит труды Филодема Гадарского (жил в 110-30 годах до нашей эры), философа-эпикурейца, который учился в Афинах, а впоследствии жил в Италии. Этот текст, известный как "История Академии", подробно описывает академию, которую Платон основал в четвертом веке до нашей эры, и содержит подробности о жизни Платона, а также информацию о месте его захоронения.

Историки уже знали, что Платон, который умер в Афинах в 348 или 347 году до нашей эры, был похоронен в Академии, которую римский полководец Сулла разрушил в 86 году до нашей эры. Но исследователи не знали точного места.

С развитием технологий ученые смогли применить различные передовые методы, включая инфракрасную и ультрафиолетовую оптическую визуализацию, тепловизионную визуализацию и томографию, чтобы прочитать древний папирус, который теперь является частью коллекции Национальной библиотеки Неаполя.

Сейчас исследователи идентифицировали 1 000 слов, или примерно 30% текста, написанного Филодемом.

Среди важнейших новостей мы читаем, что Платон был похоронен в зарезервированном для него саду (частная территория, предназначенная для платоновской школы) Академии в Афинах, возле так называемого Мусейона или сацеллума, священного для Муз. До сих пор было известно лишь, что он был похоронен на территории Академии,

– говорится в исследовании.

В тексте также подробно описано, как Платон был "продан в рабство" где-то между 404 и 399 годами до нашей эры (ранее считалось, что это произошло в 387 году до нашей эры).

Другая часть переведенного текста описывает диалог между персонажами, в котором Платон демонстрирует пренебрежение к музыкальным и ритмическим способностям варвара-музыканта из Фракии.

Это не первый случай, когда исследователи используют искусственный интеллект для чтения древних свитков, переживших извержение Везувия. Ранее в этом году исследователи расшифровали другой обугленный свиток, который был найден на руинах виллы, некогда принадлежавшей тестю Юлия Цезаря.