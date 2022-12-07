Один із найбільших російських банків зазнав потужної хакерської атаки з боку IT-Армії України
Джерело:ВТБ
Російський банк ВТБ скаржиться, що його технологічна інфраструктура перебуває "під безпрецедентною кібератакою з-за кордону". Користувачі стикаються з великою кількістю проблем – від непрацюючого додатка до відсутності коштів на картках.
У компанії наголошують, що ця DDoS-атака стала найбільшою не лише цього року, а й за весь час роботи банку. Там намагаються справитися з проблемами, однак реакція клієнтів показує, що вдається це вкрай погано.
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Що відбувається
Банк запевняє, що дані клієнтів у безпеці й "захищені від зовнішнього втручання".Зазначимо, що суть DDoS-атак полягає не у зламі серверів та викраденні даних. Хакери спрямовують величезну кількість трафіку, генеруючи стільки запитів, що система просто не витримує й перестає працювати.
Аналіз DDoS-атаки свідчить про те, що вона має спланований та широкомасштабний характер. Її мета – заподіяти незручності клієнтам банку, ускладнивши роботу банківських сервісів,
– говорить офіційний пресреліз ВТБ.
Цікаво, що хоча більшість атакуючих запитів до сервісів банку було згенеровано в зарубіжних сегментах інтернету, банк повідомляє, що серед них є й відчутна кількість трафіку з російських IP-адрес. Компанія вважає, що частина таких адрес могла опинитися серед учасників атаки внаслідок кібершахрайства і планує передати всі встановлені російські IP-адреси до правоохоронних органів для проведення перевірки.
Хто атакував ВТБ
Судячи з останніх повідомлень української IT-Армії, саме її спеціалісти "поклали" ВТБ. Так, у телеграм-каналі організації з'явились два дописи, в яких описуються проблеми банку та його реакція на збої.
- Так, у першій публікації наведено кілька скриншотів, де користувачі соцмережі "ВКонтактє" скаржаться на непрацюючий додаток та вебверсію банківського сервісу, неможливість зробити й отримати перекази коштів. Деякі з клієнтів навіть повідомили про плани відмовитись від послуг банку.
- При цьому більшість коментаторів запитують, коли запрацює сервіс, але відкритої відповіді не отримує ніхто. У публікації IT ARMY of Ukraine стверджується, що ВТБ видаляє скарги з офіційних соцмереж, намагаючись приховати проблеми з онлайн-банкінгом.
- У другій публікації наведено кілька прикладів зі скаргами на відсутність заробітної плати. При цьому банк обіцяв надходження коштів до конкретної години, однак користувачі їх так і не отримали. У цих випадках ВТБ відповідає, обіцяючи виправити проблему найближчим часом.