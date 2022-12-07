Один із найбільших російських банків зазнав потужної хакерської атаки з боку IT-Армії України

Російський банк ВТБ скаржиться, що його технологічна інфраструктура перебуває "під безпрецедентною кібератакою з-за кордону". Користувачі стикаються з великою кількістю проблем – від непрацюючого додатка до відсутності коштів на картках.

У компанії наголошують, що ця DDoS-атака стала найбільшою не лише цього року, а й за весь час роботи банку. Там намагаються справитися з проблемами, однак реакція клієнтів показує, що вдається це вкрай погано.

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Що відбувається

Банк запевняє, що дані клієнтів у безпеці й "захищені від зовнішнього втручання".

Зазначимо, що суть DDoS-атак полягає не у зламі серверів та викраденні даних. Хакери спрямовують величезну кількість трафіку, генеруючи стільки запитів, що система просто не витримує й перестає працювати.

Аналіз DDoS-атаки свідчить про те, що вона має спланований та широкомасштабний характер. Її мета – заподіяти незручності клієнтам банку, ускладнивши роботу банківських сервісів,

– говорить офіційний пресреліз ВТБ.

Цікаво, що хоча більшість атакуючих запитів до сервісів банку було згенеровано в зарубіжних сегментах інтернету, банк повідомляє, що серед них є й відчутна кількість трафіку з російських IP-адрес. Компанія вважає, що частина таких адрес могла опинитися серед учасників атаки внаслідок кібершахрайства і планує передати всі встановлені російські IP-адреси до правоохоронних органів для проведення перевірки.

Хто атакував ВТБ

Судячи з останніх повідомлень української IT-Армії, саме її спеціалісти "поклали" ВТБ. Так, у телеграм-каналі організації з'явились два дописи, в яких описуються проблеми банку та його реакція на збої.