В компании подчеркивают, что эта DDoS-атака стала самой большой не только в этом году, но и за все время работы банка. Там пытаются справиться с проблемами, однако реакция клиентов показывает, что удается это очень плохо.

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Что происходит

Банк уверяет, что данные клиентов в безопасности и "защищены от внешнего вмешательства".

Отметим, что суть DDoS-атак заключается не во взломе серверов и похищении данных. Хакеры направляют огромные объемы трафика, генерируя столько запросов, что система просто не выдерживает и перестает работать.

Анализ DDoS-атаки свидетельствует, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Ее цель – причинить неудобства клиентам банка, усложнив работу банковских сервисов,

– говорит официальный пресс-релиз ВТБ.

Интересно, что хотя большинство атакующих запросов к сервисам банка было сгенерировано в зарубежных сегментах интернета, банк сообщает, что среди них есть и ощутимое количество трафика с российских IP-адресов. Компания считает, что часть таких адресов могла оказаться среди участников атаки в результате кибермошенничества и планирует передать все установленные российские IP-адреса правоохранительным органам для проведения проверки.

Кто атаковал ВТБ

Судя по последним сообщениям украинской IT-Армии, именно ее специалисты "положили" ВТБ. Так, в телеграм-канале организации появились два сообщения, в которых описываются проблемы банка и его реакция на сбои.