Українська IT-армія зламала "Газпром" – хакери мають доступ до тисяч файлів
Джерело:IT ARMY of Ukraine
Добровольче об'єднання IT-спеціалістів, створене для протидії російським кіберзлочинцям, отримало доступ до архіву "Газпрому". В руках активістів опинилися тисячі файлів одного з головних спонсорів тероризму.
Повідомляється про архів ємністю 1.5 гігабайта, який містить понад 6 тисяч файлів групи компаній "Газпром" щодо фінансово-господарської діяльності. Тут можна знайти звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині (Іркутська область), яка вважається одним з найбільших газових родовищ окупантів.
Цікаво IT-Армія отримала доступ до мереж центрального банку Росії
Що відомо
Про атаку повідомили 30 січня.
Цікаво, що перед основним текстовим дописом хакери опублікували скриншот, взятий, судячи з усього, з інструкцій чи угоди користувача. Текст, який стосується конфіденційності, розповідає про правила користування програмним забезпеченням "СМПО" на об'єктах "Газпрому". Імовірно, це натяк на те, що саме через це ПЗ, яке рашисти тільки почали тестувати, було здійснено атаку. Однак представники ІТ-Армії не говорять про спосіб, яким отримали ці дані.
Зазначають, що "Газпром" є найбільшим наповнювачем держбюджету Росії, а відповідно головним спонсором тероризму та вторгнення в Україну.
Інші успіхи української ІТ-Армії
- 7 жовтня ІТ-Армія вкотре атакувала сайт ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку, яка є аналогом НАТО). Після успішного зламу, замість звичних сторінок ресурсу з'явилося привітання для Путіна на честь його останнього дня народження.
- Раніше IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії". Особисті дані учасників злили в мережу. Серед них – інформація молодих путіністів, які їздили на окуповані території, або перебувають там і зараз.
- Крім того, активісти повідомляли про спільну з хакерами Anonymous операцію, в рамках якої зламали "Яндекс. Таксі", влаштувавши масштабні затори в Москві. Хаос виник у російській столиці 1 вересня, коли десятки машин одночасно приїхали в одну й ту ж точку.
- Також серед цілей IT-Армії розповідала про успішні атаки на сайт ПВК "Вагнера".