Apple може втратити людину, яка мала змінити Siri – що відбувається в компанії

У Apple можуть виникнути нові кадрові проблеми: керівник розробки оновленої Siri Майк Роквелл розглядає можливість змінити роль або навіть залишити компанію. Причиною стали внутрішні перестановки та зміна балансу впливу в ШІ-напрямку.

Про новий потенційний конфлікт, що назріває в Apple, пише 9to5mac.

Чому глава Siri сумнівається у своєму майбутньому в Apple?

Керівник проєкту модернізації голосового помічника Siri Майк Роквелл опинився у непростій ситуації після змін у керівництві компанії. Він розглядає варіант переходу на позицію радника або навіть звільнення з компанії. Втім, остаточне рішення навряд чи буде ухвалене до завершення роботи над новою версією Siri.

Ініціатива оновлення Siri із застосуванням штучного інтелекту перейшла до Роквелла після того, як генеральний директор Тім Кук втратив довіру до результатів роботи попереднього керівника ШІ-напрямку Джона Джіанандреа (John Giannandrea). Роквелл отримав цей шанс завдяки досвіду запуску складних продуктів – зокрема гарнітури Apple Vision Pro.

Однак тепер ситуація змінилася, і це також підтверджує Bloomberg. Усі ШІ-ініціативи в компанії координує керівник програмного напрямку Крейґ Федерігі (Craig Federighi). Для Роквелла це означає втрату автономії та необхідність підпорядковуватися новій управлінській вертикалі, що не відповідає його амбіціям.

Раніше кар'єрна траєкторія Роквелла виглядала значно перспективніше. Усередині Apple його розглядали як кандидата на роль, близьку до технічного директора – людини, яка визначає стратегічний розвиток продуктів і штучного інтелекту. Особливо це було актуально на тлі ставки компанії на носимі пристрої після епохи iPhone.

Втім, ситуацію ускладнив слабкий ринковий старт Vision Pro. Попри технологічний прорив, пристрій не здобув масової популярності через високу ціну та вагу. Це послабило позиції Роквелла та його аргументи щодо лідерської ролі в майбутніх ШІ-напрямках.

Паралельно в компанії зростає напруга через інші кадрові рішення. Зокрема, Кейт Бергерон (Kate Bergeron), яку вважали потенційною очільницею апаратного підрозділу, залишилась незадоволеною тим, що цю роль отримав Том Меріб (Tom Marieb).

Усі ці процеси створюють додаткові виклики для Джона Тернуса (John Ternus), який готується очолити Apple у майбутньому. Йому доведеться не лише втримати ключових спеціалістів, а й стабілізувати внутрішню структуру компанії на тлі зростаючої конкуренції в сфері штучного інтелекту.