Apple входить у новий етап розвитку – після 15 років керівництва Тім Кук залишає посаду CEO, а його місце займе Джон Тернус. Для нового очільника це означає не лише продовження успішної історії компанії, а й вирішення стратегічної проблеми – відставання у сфері штучного інтелекту. Про це пише CNBC.

Чи зможе новий CEO вивести Apple у лідери ШІ?

За час керівництва Кука Apple змогла зберегти домінування на ринку споживчої електроніки і досягти оцінки близько 4 трильйонів доларів. Водночас компанія обережно ставилася до інвестицій у ШІ, особливо у порівнянні з конкурентами, які активно вкладають сотні мільярдів доларів у розвиток інфраструктури.

Серед головних суперників Apple у цій гонці – Microsoft, Google, Amazon та Meta. Ці компанії активно будують дата-центри і розвивають власні AI-моделі, тоді як Apple частково покладається на партнерів.

Зокрема, компанія не створила власну фундаментальну модель і використовує рішення інших гравців. Наприклад, функції ШІ в її екосистемі базуються на інтеграціях із ChatGPT від OpenAI та сервісом Claude від Anthropic. Крім того, Apple розраховує на використання Gemini від Google для оновлення голосового асистента Siri.

У 2024 році компанія представила Apple Intelligence – набір функцій, що включає генерацію зображень, переписування текстів і узагальнення повідомлень. Однак реакція користувачів була змішаною. Попри це, Apple продовжує демонструвати сильні продажі iPhone, а користувачі отримують доступ до ШІ-сервісів через сторонні додатки.

Популярність таких рішень, як ChatGPT і Claude, свідчить, що користувачі активно використовують ШІ на пристроях Apple, але не обов’язково завдяки її власним технологіям.

При цьому компанія робить ставку на інший підхід – розвиток апаратного забезпечення. Apple інтегрує ШІ-можливості безпосередньо у свої чипи ще з 2017 року і розраховує, що з часом обчислення виконуватимуться прямо на пристроях, а не в хмарі.

Як пише Reuters, призначення Тернуса, який відповідав за розробку "заліза", може свідчити про те, що компанія бачить майбутнє ШІ саме у тісній інтеграції з пристроями.

Водночас Apple стикається і з іншими викликами – складною глобальною логістикою, геополітичними ризиками та зростанням цін на компоненти через попит на AI-обладнання.

Попри це, бізнес компанії залишається стабільним. В останньому кварталі виручка від iPhone зросла на 23% і досягла 85,3 мільярда доларів, що пояснюють високим попитом на нову лінійку.

У майбутньому Apple також планує розвивати нові пристрої з підтримкою ШІ. Йдеться про носимі гаджети, зокрема розумні окуляри, навушники з камерами та інші експериментальні формати. Окремо очікується поява складного смартфона, який може стати важливим кроком для компанії.

Ще один напрям – сервіси. Apple заробляє на підписках і платежах користувачів, зокрема отримує частку від платних функцій сторонніх AI-додатків. У майбутньому це може стати одним із ключових джерел доходу.

Перед Тернусом також стоїть складне рішення: чи зберігати акцент на приватності, який був основою стратегії Apple, чи рухатися у бік більш персоналізованого досвіду, який потребує активнішого використання даних.

Аналітики вважають, що попереду для Apple непростий період. Зміни у взаємодії користувачів із технологіями, зокрема через генеративний ШІ, можуть суттєво вплинути на ринок.

Попри те, що у офіційному оголошенні про зміну CEO тема ШІ майже не згадувалася, саме вона стане центральною після вступу Тернуса на посаду. Експерти наголошують, що компанії, ймовірно, доведеться повернутися до швидшого темпу інновацій, який колись забезпечив їй лідерство.