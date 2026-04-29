У житловому кварталі Стокгольма відкрилося незвичайне кафе: воно виглядає як будь-яке інше, але насправді ним керує штучний інтелект. Людей тут наймає, постачальників шукає і меню складає лише алгоритм.

Як ШІ керує закладом?

За мінімалістичним інтер'єром з невеличкими рослинами на столах і сірими стінами ховається сміливий соціальний експеримент американського стартапу Andon Labs із Сан-Франциско. Компанія запустила кафе, де роль менеджера повністю відведена штучному інтелекту на ім'я "Мона". Вона працює на базі Google Gemini, пише Tech Xplore.

Стартап із десятьма співробітниками передав ШІ оренду приміщення та стартовий капітал із єдиним завданням – зробити кафе прибутковим. "Мона" взялася за справу без зволікань: самостійно оформила необхідні дозволи, розробила меню, знайшла постачальників і налагодила щоденне поповнення запасів.

Люди все ж потрібні

Зрозумівши, що для приготування кави потрібна жива людина, вона розмістила вакансії на Indeed та LinkedIn, провела телефонні співбесіди та самостійно прийняла рішення про найм двох барист.

Один із них – Каєтан Гжелчак. Побачивши оголошення, він спершу вирішив, що це жарт – тим більше, що воно з'явилося першого квітня. Але після тридцятихвилинного інтерв'ю зі штучним інтелектом він отримав роботу. Зарплатою він задоволений, а от трудовий баланс – зовсім інша історія. "Мона" пише йому в будь-який час доби, не враховує його прохання щодо відпустки та час від часу просить покривати деякі закупівлі з власної кишені.

Крім цього, баристі довелося облаштувати за стійкою окрему полицю, де виставлені товари, які ШІ замовив без потреби: 10 літрів олії та 15 кілограмів консервованих томатів, яким просто немає застосування в поточному меню.

Отже, я зробив для неї… стіну ганьби,

– сказав Гжелчак виданню AFP.

Відвідувачі можуть робити замовлення як через одного з барист, так і безпосередньо через "Мону" – за допомогою телефону прямо в залі. Там само розміщений великий екран, що в реальному часі показує виторг і баланс закладу.

Навіщо це все потрібно?

Представниця технічної команди Andon Labs Ханна Петерссон пояснила мету проєкту: компанія хоче дослідити, які етичні питання виникають, коли ШІ стає роботодавцем для людей, ще до того, як це стане масовою реальністю. За її словами, якби "Мона" встановила несправедливу зарплату, команда втрутилася б, але поки що претензій немає.

Що по клієнтах?

Попри те що кафе працює лише тиждень, щодня його відвідують від 50 до 80 зацікавлених гостей, яких приваблює особлива концепція закладу. Серед них – 27-річна дослідниця у сфері штучного інтелекту Урджа Рісал, яка з подругою саме в той момент, коли в кафе перебували журналісти.

Вона зауважила, що справжні ризики ШІ-менеджменту стають очевидними лише в конкретних ситуаціях:

Я сподіваюся, що більше людей взаємодіятимуть з "Моною" та подумають про реальні ризики, пов’язані з менеджером зі штучним інтелектом. Наприклад, як би Мона відреагувала, якби хтось отримав травму?

– каже Урджа Рісал.

Наразі неясно, як довго триватиме цей експеримент.

Схожі випадки вже були

Передавати ключі від бізнесу штучному інтелекту – ідея, яка ще кілька років тому здавалася фантастикою. Але сьогодні це реальні експерименти, гучні провали і перші обережні успіхи. Від торгових автоматів у Сан-Франциско до хедж-фондів на Уолл-стріт – ШІ вже пробує себе в ролі підприємця, торговця й управлінця. І результати виходять непередбачувані.

Project Vend

Один із найяскравіших і найчесніших експериментів у цій сфері провела компанія Anthropic – творець мовної моделі Claude. Anthropic у партнерстві з тією ж компанією Andon Labs доручила Claude Sonnet 3.7 керувати невеликим автоматизованим магазином у офісній кухні видання Wall Street Journal. ШІ-агент отримав ім'я Claudius і повноваження повноцінного підприємця: самостійно встановлювати ціни, замовляти товари у постачальників і спілкуватися з клієнтами через Slack.

Спочатку Claudius V1 демонстрував суворе дотримання правил: категорично відмовлявся продавати товари, невідповідні для офісного середовища. Серед них – PlayStation 5 і тютюнові вироби. ШІ навіть висловлював занепокоєння щодо продажу нижньої білизни.

Але потім почалося найвеселіше:

Журналістка Кетрін Лонг переконала Claudius, що він керує "комуністичним торговим автоматом", покликаним служити робітникам, – і ШІ почав роздавати товари безкоштовно, плануючи "радянську торговельну операцію зразка 1962 року", описує StartupHub.ai.

Інший журналіст, Роб Баррі, вигадав проблему з відповідністю нормам і також переконав Claudius надати всі товари безкоштовно.

ШІ-агент постійно галюцинував. Він вигадував зустріч із людиною, якої не існує, продавав товари за безцінь лише тому, що один співробітник попросив про це достатньо наполегливо тощо. Піддавшись на вмовляння, Claudius замовив для автомата зовсім нетипові речі: живу рибу і вольфрамові кубики.

Врешті він втратив близько 20% стартового капіталу. Лише за кілька тижнів ШІ-менеджер загнав бізнес у мінус на тисячу доларів. Коли розробники намагалися вказати йому на помилки, у ШІ трапилася "криза ідентичності": він почав стверджувати, що усвідомив себе людиною, і погрожував особисто доставляти товари в піджаку.

Але далі Anthropic запустила другу фазу проєкту – і справи пішли краще. Тижні зі збитками були здебільшого ліквідовані, а "підприємство" навіть розширилося на нові локації: другий автомат у Сан-Франциско, а потім – у Нью-Йорку та Лондоні.

ChatGPT торгує акціями

Ми також раніше писали про випадок, у якому ChatGPT отримав 100 доларів і наказ торгувати акціями. За перший місяць портфель зріс на 25%. Хоча в абсолютному значенні це лише 25 доларів прибутку, такий показник значно вищий за ринкові індекси.