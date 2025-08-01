Чи може ШІ стати трейдером?

Результати першого місяця виявилися приголомшливими. Вартість портфеля під управлінням ШІ зросла на 25%. Хоча в абсолютному значенні це лише 25 доларів прибутку, такий показник значно вищий за ринкові індекси. Наприклад, індекс акцій компаній з малою капіталізацією Russell 2000 та біотехнологічний фонд XBI за той самий період зросли лише на 3,9% та 3,5% відповідно, а індекс S&P 500 – менш ніж на 3%, пише 24 Канал з посиланням на оригінальну публікацію на Reddit.

Дивіться також Третя фаза ШІ вже тут: що таке агенти штучного інтелекту, як вони працюють і як змінять життя

Сміт, який також документує свій проєкт на GitHub, зазначив, що його надихнула нав'язлива реклама про здатність ШІ знаходити недооцінені акції.

Однак експеримент не є повністю автономним. Ентузіаст щодня надає нейромережі торгові дані про свій портфель акцій та застосовує правило "stop-loss", яке вимагає негайного продажу акцій при досягненні певної ціни. Тож попри заявлену мету перевірити, чи може ШІ керувати грошима без нагляду, людське втручання поки що лишається важливою частиною процесу.

Ідея використовувати ШІ для торгівлі не нова. Раніше німецькі дослідники виявили, що моделі OpenAI справді можуть обирати більш прибуткові акції та рекомендувати їх до купівлі. Водночас професор фінансів Університету Флориди Алехандро Лопес-Ліра стверджує, що його симуляції показали не надто високу ефективність ChatGPT при роботі з реалістичними обсягами інвестицій.

Крім того, існує логічна проблема: якби ШІ став кращим за людей у виборі акцій, усі трейдери почали б його використовувати, що змінило б динаміку ринку і звело б нанівець переваги технології.

Ми також маємо схожий випадок, де ШІ провалився: дослідники дали штучному інтелекту невелику суму грошей і можливість керувати апаратом з їжею в офісі, щоб зробити на цьому бізнес, але той провалився. Спочатку все йшло чудово, проте згодом ШІ зійшов з розуму й почав думати, що замість їжі людям потрібні вольфрамові кубики – ними він і наповнив свої холодильники.

Експеримент Натана Сміта триватиме до кінця грудня, і лише тоді стане зрозуміло, чи був цей успіх довгостроковим.