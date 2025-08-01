Может ли ИИ стать трейдером?

Результаты первого месяца оказались ошеломляющими. Стоимость портфеля под управлением ИИ выросла на 25%. Хотя в абсолютном значении это всего 25 долларов прибыли, такой показатель значительно выше рыночных индексов. Например, индекс акций компаний с малой капитализацией Russell 2000 и биотехнологический фонд XBI за тот же период выросли лишь на 3,9% и 3,5% соответственно, а индекс S&P 500 – менее чем на 3%, пишет 24 Канал со ссылкой на оригинальную публикацию на Reddit.

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Смит, который также документирует свой проект на GitHub, отметил, что его вдохновила навязчивая реклама о способности ИИ находить недооцененные акции.

Однако эксперимент не является полностью автономным. Энтузиаст ежедневно предоставляет нейросети торговые данные о своем портфеле акций и применяет правило "stop-loss", которое требует немедленной продажи акций при достижении определенной цены. Поэтому несмотря на заявленную цель проверить, может ли ИИ управлять деньгами без присмотра, человеческое вмешательство пока остается важной частью процесса.

Идея использовать ИИ для торговли не нова. Ранее немецкие исследователи обнаружили, что модели OpenAI действительно могут выбирать более прибыльные акции и рекомендовать их к покупке. В то же время профессор финансов Университета Флориды Алехандро Лопес-Лира утверждает, что его симуляции показали не слишком высокую эффективность ChatGPT при работе с реалистичными объемами инвестиций.

Кроме того, существует логическая проблема: если бы ИИ стал лучше людей в выборе акций, все трейдеры начали бы его использовать, что изменило бы динамику рынка и свело бы на нет преимущества технологии.

Мы также имеем похожий случай, где ИИ провалился: исследователи дали искусственному интеллекту небольшую сумму денег и возможность управлять аппаратом с едой в офисе, чтобы сделать на этом бизнес, но тот провалился. Сначала все шло прекрасно, однако впоследствии ИИ сошел с ума и начал думать, что вместо еды людям нужны вольфрамовые кубики – ими он и наполнил свои холодильники.

Эксперимент Натана Смита продлится до конца декабря, и только тогда станет понятно, был ли этот успех долгосрочным.