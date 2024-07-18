Одне з найбільш ізольованих від світу племен раптом вийшло з лісу, потрапивши на відеозапис

Захоплюючі кадри показують, як члени одного з найбільш ізольованих корінних племен у світі залишають тропічний ліс у перуанській Амазонії. Вони з'явилися за кілька кілометрів від місця, де лісозаготівельним компаніям нещодавно було дозволено вирубувати дерева. Ймовірно, ці два факти пов'язані між собою.

Що відомо про цих людей

Плем'я Машко Піро залишається однією з найбільших громад, які, як вважається, живуть без будь-яких контактів із зовнішнім світом. Але тепер, коли лісозаготівельники зазіхають на їхній дім, плем'я все частіше пробирається до сусідньої річки Лас-П'єдрас, як показують кадри, надані правозахисною групою Survival International.

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Це вкотре підкреслює нашу сумну реальність, у якій величезні масштаби вирубки лісів зачіпають одну з найбільших і найрізноманітніших ділянок суші в світі.

Члени корінної громади Машко Піро, ізольованого племені в перуанській Амазонії: відео

Місцеві захисники корінних народів б'ють на сполох.

Це неспростовний доказ того, що багато представників Машко Піро живуть на цій території, яку уряд не тільки не захистив, але й фактично продав лісозаготівельним компаніям,

– заявив президент місцевої організації корінних народів FENAMAD Альфредо Варгас Піо.

Він додає, що лісозаготівельники можуть занести нові хвороби, які знищать Машко Піро. Існує також ризик насилля з обох сторін, тому дуже важливо, щоб територіальні права племені були визнані й захищені законом.

За оцінками уряду, в регіоні проживає близько 750 представників цієї народності. Це одне з 20 ізольованих племен Перу. Машко Піро мешкають на території, розташованій між двома природними заповідниками в Мадре-де-Піос, південно-східному регіоні Перу в басейні Амазонки.

Інша місцева громада під назвою Іне, яка розмовляє спорідненою з ними мовою й контактує з цивілізацією, повідомила, що Машко Піро обурені присутністю лісозаготівельників. Компанія побудувала майже 200 кілометрів дороги для вантажівок, що було схвалено Лісовою опікунською радою (FSC), яка стверджувала, що її діяльність є сталою та етичною.

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Проблеми екологічні та етичні

Лісозаготівля, як легальна, так і нелегальна, залишається величезною екологічною проблемою. За даними Асоціації охорони природи Амазонії, тропічні ліси наближаються до "переломного моменту", коли через вирубку вони більше не зможуть генерувати достатню кількість опадів для підтримки своїх екосистем.

В Survival International зазначають, що наближається гуманітарна катастрофа, а тому необхідно, щоб лісозаготівельники були вигнані, а територія Машко Піро нарешті була належним чином захищена.