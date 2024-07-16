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Цей незвичайний план разюче відрізняється від усього, що ми чули раніше. Наприклад, досі вчені орієнтувалися на сонячну геоінженерію, яка полягає у розпилюванні крейди або хімікатів у нашій атмосфері, або різноманітні заходи на суші, такі як покриття великих площ білою світловідбивною фарбою.

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Ідея ось у чому: розчиняючи надзвичайно прості хімічні речовини у воді, науковці очікують збільшити здатність океану поглинати вуглекислий газ з повітря – процес, відомий як підвищення лужності океану. Це лише один із декількох заходів, спрямованих на уповільнення темпів кліматичних змін, але чи окупляться ці зусилля в довгостроковій перспективі, ще належить з'ясувати.

Імовірно, скидання будь-чого в океан зіткнеться зі значними перешкодами не лише з боку американських регуляторів, але й з боку місцевих рибальських громад та екологів. Останні вже висловилися проти. Проблема всіх подібних геоінженерних захотів у тому, що ми не можемо точно передбачити їхні наслідки, оскільки навіть найпотужніші суперкомп'ютери не здатні на моделювання клімату всієї планети, враховуючи, яка колосальна кількість параметрів і взаємозв'язків тут існує. Тож критики залишаються скептичними й стурбованими.

Команда дослідників з Вудс-Холу переконана, що гідроксид натрію не матиме довготривалого негативного впливу на морське життя.

Ми також дбаємо про навколишнє середовище. Ми б не займалися цим, якби вважали, що це матиме великий вплив,

– каже один із головних дослідників Ден МакКоркл.

Потепління клімату впливає на здатність океанів поглинати антропогенні викиди вуглекислого газу, зменшуючи її. Таким чином вода вбирає менше забрудників, і більша їх кількість лишається в атмосфері, ще тільки підвищуючи температуру. Додавання домішків може нівелювати цей руйнівний вплив і повернути океанам здатність утримувати CO 2 .

МакКоркл та його колеги вже подали заявку на отримання федерального дозволу в Агентство з охорони навколишнього середовища на проведення експерименту біля узбережжя Кейп-Коду, що у США, і з часом сподіваються розширити масштаб для проведення більшого дослідження в Менській затоці наступного року.

Команда переконана, що ми повинні діяти зараз, поки не стало надто пізно. Проте критика їхнього плану вже наростає: у нещодавньому листі до Агентства з охорони довкілля активісти з Асоціації омарів штату Массачусетс – організації рибалок – стверджують, що необхідно провести додаткову роботу, "перш ніж вантажівки з рідким лугом можна буде скидати в океан".