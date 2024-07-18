Что известно об этих людях

Племя Машко Пиро остается одной из крупнейших общин, которые, как считается, живут без каких-либо контактов с внешним миром. Но теперь, когда лесозаготовители посягают на их дом, племя все чаще пробирается к соседней реке Лас-Пьедрас, как показывают кадры, предоставленные правозащитной группой Survival International.

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Это еще раз подчеркивает нашу печальную реальность, в которой огромные масштабы вырубки лесов затрагивают один из крупнейших и самых разнообразных участков суши в мире.

Члены коренной общины Машко Пиро, изолированного племени в перуанской Амазонии: видео

Местные защитники коренных народов бьют тревогу.

Это неопровержимое доказательство того, что многие представители Машко Пиро живут на этой территории, которую правительство не только не защитило, но и фактически продало лесозаготовительным компаниям,

– заявил президент местной организации коренных народов FENAMAD Альфредо Варгас Пио.

Он добавляет, что лесозаготовители могут занести новые болезни, которые уничтожат Машко Пиро. Существует также риск насилия с обеих сторон, поэтому очень важно, чтобы территориальные права племени были признаны и защищены законом.

По оценкам правительства, в регионе проживает около 750 представителей этой народности. Это одно из 20 изолированных племен Перу. Машко Пиро обитают на территории, расположенной между двумя природными заповедниками в Мадре-де-Пиос, юго-восточном регионе Перу в бассейне Амазонки.

Другая местная община под названием Ине, которая говорит на родственном с ними языке и контактирует с цивилизацией, сообщила, что Машко Пиро возмущены присутствием лесозаготовителей. Компания построила почти 200 километров дороги для грузовиков, что было одобрено Лесным попечительским советом (FSC), которая утверждала, что ее деятельность является устойчивой и этичной.

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Проблемы экологические и этические

Лесозаготовка, как легальная, так и нелегальная, остается огромной экологической проблемой. По данным Ассоциации охраны природы Амазонии, тропические леса приближаются к "переломному моменту", когда из-за вырубки они больше не смогут генерировать достаточное количество осадков для поддержания своих экосистем.

В Survival International отмечают, что приближается гуманитарная катастрофа, а потому необходимо, чтобы лесозаготовители были изгнаны, а территория Машко Пиро наконец была должным образом защищена.