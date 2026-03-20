Несподівана знахідка в Канаді ставить під сумнів відому версію заселення Америки

Археологи виявили на острові Келверт 29 добре помітних відбитків людських ніг, які залишилися у м'яких берегових осадах ще в часи, коли рівень моря був значно нижчим. Тоді узбережжя мало інший вигляд – широкі ділянки суші, нині приховані під водою, були доступними для пересування і заселення.

Подібні знахідки трапляються рідко, наголошує Daily Galaxy.

Чому ці сліди такі важливі?

Керівник дослідження Дункан Макларен пояснив, що скам'янілі сліди людей майже не зберігаються в археологічному контексті, а інколи їх можуть оголити лише процеси берегової ерозії. Саме тому це відкриття вважають важливим прямим свідченням присутності людей на тихоокеанському узбережжі Північної Америки у далекому минулому.

Острів Керверт, де були виявлені сліди / Фото Duncan McLaren

Детальний аналіз показав, що сліди належать трьом людям. Їхній розмір приблизно відповідає сучасним жіночим 8 – 9, підлітковим 8 та ще одному меншому дорослому розміру. На відбитках чітко видно пальці, склепіння стопи й п'яти. Подекуди зафіксовано сліди ковзання, що свідчить про пересування босоніж по мокрому, м’якому мулу біля води.

Різниця в розмірах наштовхнула дослідників на припущення, що це могла бути невелика сімейна група або кілька людей, які разом користувалися цією ділянкою узбережжя.

Не менш показовим виявилося розташування самих відбитків. Вони не формують чіткої лінії руху, як це буває під час переходу з точки в точку. Натомість частина слідів зібрана вкупі – деякі стоять поряд і спрямовані у бік суші. Це дало підстави припустити, що люди могли зупинитися тут, можливо, щойно висадившись із водного транспорту перед тим, як рушити на сухішу територію, мовиться в науковій роботі опублікованій на сайті PLOS One.

Розташування виявлених слідів / Фото Duncan McLaren

Палеогеографічні дані підтверджують таку версію. У період останнього льодовикового максимуму рівень моря у цьому регіоні був приблизно на 2 – 3 метри нижчим, ніж сьогодні. Це відкривало доступ до ширших берегових зон і створювало умови для активного використання узбережжя як маршруту пересування.

Знахідка також додає аргументів до давньої дискусії про шляхи заселення Америки. Традиційно вважається, що люди прийшли сюди через сухопутний міст з Азії. Водночас нові дані підтримують гіпотезу, що частина ранніх груп могла рухатися вздовж тихоокеанського узбережжя, використовуючи човни та інші плавзасоби.

Антрополог Ніл Томас Роуч із Гарвардського університету, який не брав участі в дослідженні, зазначив, що сама присутність людей у цьому регіоні в той час не є несподіванкою. Втім, знайдені сліди свідчать про значно інтенсивніше використання прибережного середовища, ніж це було задокументовано раніше.

На його думку, відкриття породжує більше запитань, ніж відповідей, і подальші розкопки допоможуть зрозуміти, скільки людей перебувало на цій території, чим вони займалися і наскільки важливим було узбережжя для їхнього виживання.