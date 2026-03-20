Подобные находки случаются редко, отмечает Daily Galaxy.

Смотрите также Ученые реконструировали череп вымершего родственника человека возрастом 3,7 миллиона лет

Почему эти следы так важны?

Руководитель исследования Дункан Макларен объяснил, что окаменелые следы людей почти не сохраняются в археологическом контексте, а иногда их могут обнажить только процессы береговой эрозии. Именно поэтому это открытие считают важным прямым свидетельством присутствия людей на тихоокеанском побережье Северной Америки в далеком прошлом.

Остров Керверт, где были обнаружены следы / Фото Duncan McLaren

Детальный анализ показал, что следы принадлежат трем людям. Их размер примерно соответствует современным женским 8 – 9, подростковым 8 и еще одному меньшему взрослому размеру. На отпечатках четко видны пальцы, свода стопы и пятки. Кое-где зафиксированы следы скольжения, что свидетельствует о передвижении босиком по мокрому, мягкому илу возле воды.

Разница в размерах натолкнула исследователей на предположение, что это могла быть небольшая семейная группа или несколько человек, которые вместе пользовались этим участком побережья.

Не менее показательным оказалось расположение самих отпечатков. Они не формируют четкой линии движения, как это бывает при переходе из точки в точку. Зато часть следов собрана вместе – некоторые стоят рядом и направлены в сторону суши. Это дало основания предположить, что люди могли остановиться здесь, возможно, только высадившись из водного транспорта перед тем, как двинуться на сухую территорию, говорится в научной работе опубликованной на сайте PLOS One.

Расположение обнаруженных следов / Фото Duncan McLaren

Палеогеографические данные подтверждают такую версию. В период последнего ледникового максимума уровень моря в этом регионе был примерно на 2 – 3 метра ниже, чем сегодня. Это открывало доступ к более широким береговым зонам и создавало условия для активного использования побережья как маршрута передвижения.

Находка также добавляет аргументов к давней дискуссии о путях заселения Америки. Традиционно считается, что люди пришли сюда через сухопутный мост из Азии. В то же время новые данные поддерживают гипотезу, что часть ранних групп могла двигаться вдоль тихоокеанского побережья, используя лодки и другие плавсредства.

Антрополог Нил Томас Роуч из Гарвардского университета, который не принимал участия в исследовании, отметил, что само присутствие людей в этом регионе в то время не является неожиданностью. Впрочем, найденные следы свидетельствуют о значительно более интенсивном использовании прибрежной среды, чем это было задокументировано ранее.

По его мнению, открытие порождает больше вопросов, чем ответов, и дальнейшие раскопки помогут понять, сколько людей находилось на этой территории, чем они занимались и насколько важным было побережье для их выживания.