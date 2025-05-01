Трамп відкликав кандидатуру Джареда Айзекмана на пост голови NASA через політичну нелояльність

Адміністрація Дональда Трампа відкликала кандидатуру мільярдера та приватного астронавта Джареда Айзекмана на посаду голови NASA, попри схвалення Сенатським комітетом. Рішення, за повідомленнями джерел, пов’язане з недостатньою політичною лояльністю Айзекмана до курсу чинної адміністрації, зокрема до гасла "Make America Great Again".

Про відкликання кандидатури вперше повідомило видання Semafor, інформує 24 Канал. Айзекмана було номіновано за підтримки республіканців, і його кандидатуру схвалив Комітет Сенату США з торгівлі голосами 19 проти 9.

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Очікувалося, що після голосування у квітні затвердження відбудеться вже після Дня пам’яті, але до 30 травня ситуація змінилася. Це може ще більше ускладнити ситуацію на тлі запропонованого значного скорочення бюджету агентства на 2026 рік.

Політична активістка крайніх правих поглядів Лора Лумер першою публічно заявила про загрозу провалу затвердження Айзекмана, написавши в X, що "представники глибинної держави намагаються зірвати його призначення".

За даними Ars Technica, на рішення адміністрації також вплинула зміна політичного курсу Ілона Маска. Саме він активно підтримував кандидатуру Айзекмана, що дало останньому змогу уникнути внутрішньопартійної критики. Проте після інтерв’ю Маска від 27 травня, у якому він заявив, що "суттєво скоротив" політичну активність, противники використали це як аргумент проти Айзекмана.

На тлі цих подій адміністрація Трампа оприлюднила проєкт бюджету на 2026 рік, згідно з яким NASA отримає 18,8 мільярда доларів – на 24% менше, ніж у 2025-му. Один з чинних співробітників агентства заявив, що в таких умовах "NASA приречене". За словами колишнього високопосадовця NASA, "без Джареда, здатного запропонувати нові ідеї, агентство просто переходить у режим виживання".

Мільярдер та космічний турист – Джаред Айзекман є впливовою фігурою в приватній космічній галузі – він засновник компанії Shift4 і учасник місії Inspiration4. У приватному секторі та самому агентстві на нього покладали надії щодо захисту наукового бюджету NASA і впровадження інновацій.

Важливо, що Айзекман послідовно підтримує розвиток космосу і вважає приватний бізнес важливою складовою космічної політики США. Тож скасування його призначення є справжньою бідою для NASA.