Завдяки цьому рішенню місія продовжить шлях, однак корабель залишається без резерву на випадок нових поломок у майбутньому, задовго до прибуття на ціль, розповідає 24 Канал.

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Проблеми з електроплазмовими двигунами розпочались ще 1 квітня. Місія до найдорожчого астероїда в історії зазнала збою коли автоматика вимкнула всі чотири рушії через падіння тиску в системі подачі ксенону. Офіційно про інцидент стало відомо 1 травня.

Загрози для місії тоді ще не було, але на середину червня заплановано важливу корекцію траєкторії польоту. За цей час інженери NASA провели діагностику і з’ясували, що винен несправний клапан у паливопроводі.

Оскільки полагодити чи замінити клапан на відстані мільйонів кілометрів від Землі неможливо, було вирішено переключитися на резервну лінію подачі ксенону. Після перевірки її справності система готова знову працювати.

У червні двигуни планують запустити на повну потужність, а до того моменту резервний клапан залишатиметься відкритим.

Кілька слів про місію Psyche

Нагадаємо, що місія Psyche стартувала у жовтні 2023 року. Станція має дістатися до однойменного астероїда у 2029 році. Об’єкт вважається ймовірним металевим ядром протопланети, що не сформувалася. Оскільки людство не має змоги зазирнути до ядра Землі, вивчення Psyche дає унікальну можливість дослідити його аналог у космосі.