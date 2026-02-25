Учені розкрили моторошну таємницю польської печери: сліди канібалізму 18 тисяч років тому

Науковці дослідили колекцію кісток із печери Масицька на півдні Польщі та дійшли висновків, які докорінно змінюють уявлення про людей льодовикового періоду. Знахідці вже понад сто років, проте саме сучасні технології дозволили побачити те, чого раніше не помічали.

Що відбувалось у стародавній печері тисячі років тому?

Нове дослідження присвячене аналізу кісткових решток, виявлених у печері Масицька поблизу Кракова. Кістки зберігалися в Археологічному музеї Кракова десятиліттями – їх знайшли ще в кінці XIX століття та повторно дослідили в 1960-х роках. Однак лише зараз, завдяки тривимірній мікроскопії високої роздільної здатності, вченим вдалося встановити їхнє справжнє походження та характер пошкоджень. Частину фрагментів, які раніше помилково класифікували як тваринні кістки, переідентифікували як людські. Про це пише Arkeonews.

Радіовуглецеве датування показало, що рештки мають вік близько 18 000 років і належать до магдаленської культури – епохи, яку прийнято пов'язувати з розквітом печерного мистецтва, виготовленням досконалих кам'яних знарядь та активним розселенням людей Європою після відступу льодовиків.

Результати аналізу виявилися несподіваними. На 68% людських кісток знайшли порізи та переломи, характерні для розділення туші. Черепи мали глибокі надрізи, що свідчать про зняття шкіри та м'яких тканин обличчя.

Крім того, кістки були навмисно розбиті таким чином, що однозначно вказує на спробу дістатися до мозку – одного з найпоживніших органів людського тіла. Стегнові та плечові кістки систематично розбивали для вилучення кісткового мозку – висококалорійного джерела жиру, критично важливого для виживання в умовах холодного клімату. Характер цих пошкоджень повністю збігався з тим, що спостерігалося на тваринних кістках із того ж шару печери.



Фрагмент черепа з печери Машицька змусив запідозрити канібалізм / Фото Dariusz Bobak, Thomas Terberger

Провідний автор дослідження Франческ Маргінедас з інституту IPHES-CERCA зазначив, що розподіл та характер слідів не лишають сумнівів: тіла оброблялися для споживання в їжу. Версії про природне руйнування кісток, пошкодження хижаками чи поховальні ритуали дослідники відкинули.

Що це було?

Знахідки не вписуються у звичну схему так званого "поховального канібалізму" – практики, відомої в деяких давніх суспільствах, коли родичі споживали частини тіла померлих із духовних міркувань. На відміну від британської печери Гоф, де черепи перетворювали на ритуальні кубки, у польській печері людські рештки просто викидали разом із тваринними кістками. Жодних ознак церемоніального ставлення до них не виявлено. Співавторка дослідження Пальміра Саладьє зазначила, що тіла людей тут обробляли точно так само, як і туші тварин.

Це також спонукало дослідників висунути гіпотезу про так званий "воєнний канібалізм" – поїдання ворогів після збройного зіткнення, яке могло слугувати одночасно і джерелом їжі, і актом символічного домінування над противником.



Людські останки з печери Машицька / Фото Antonio Rodríguez-Hidalgo / IAM

Усі людські рештки в печері, схоже, були залишені приблизно в один і той же час, що вказує на єдиний акт насильства, а не на поступове накопичення решток протягом поколінь.

Цікаво, що генетичний аналіз показав спільне походження людей із Масицької печери та магдаленських популяцій із Західної Європи. Це ускладнює просту картину "загарбників проти місцевих" і натякає на те, що насильство могло відбуватися між спорідненими групами, які конкурували за ресурси на нових землях.

Нині печера Масицька є одним із щонайменше п'яти європейських місць, де знайдено переконливі докази канібалізму в магдаленський період. Це свідчить про те, що подібна практика не була поодиноким випадком. Ті самі люди, які створювали приголомшливі розписи в печерах Ласко та Альтаміра, судячи з усього, не цуралися й крайнього насильства.

Дослідження, яке опублікували в Scientific Reports, нагадує, що картина життя в льодовиковій Європі значно складніша та суперечливіша, ніж здавалося раніше.