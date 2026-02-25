Что происходило в древней пещере тысячи лет назад?

Новое исследование посвящено анализу костных остатков, обнаруженных в пещере Масицка вблизи Кракова. Кости хранились в Археологическом музее Кракова десятилетиями – их нашли еще в конце XIX века и повторно исследовали в 1960-х годах. Однако только сейчас, благодаря трехмерной микроскопии высокого разрешения, ученым удалось установить их истинное происхождение и характер повреждений. Часть фрагментов, которые ранее ошибочно классифицировали как животные кости, переидентифицировали как человеческие. Об этом пишет Arkeonews.

Радиоуглеродное датирование показало, что останки имеют возраст около 18 000 лет и относятся к магдаленской культуре – эпохи, которую принято связывать с расцветом пещерного искусства, изготовлением совершенных каменных орудий и активным расселением людей по Европе после отступления ледников.

Результаты анализа оказались неожиданными. На 68% человеческих костей нашли порезы и переломы, характерные для разделения туши. Черепа имели глубокие надрезы, свидетельствующие о снятии кожи и мягких тканей лица.

Кроме того, кости были намеренно разбиты таким образом, что однозначно указывает на попытку добраться до мозга – одного из самых питательных органов человеческого тела. Бедренные и плечевые кости систематически разбивали для извлечения костного мозга – высококалорийного источника жира, критически важного для выживания в условиях холодного климата. Характер этих повреждений полностью совпадал с тем, что наблюдалось на животных костях из того же слоя пещеры.



Фрагмент черепа из пещеры Машицкая заставил заподозрить каннибализм / Фото Dariusz Bobak, Thomas Terberger

Ведущий автор исследования Франческ Маргинедас из института IPHES-CERCA отметил, что распределение и характер следов не оставляют сомнений: тела обрабатывались для потребления в пищу. Версии о естественном разрушении костей, повреждения хищниками или погребальные ритуалы исследователи отвергли.

Что это было?

Находки не вписываются в привычную схему так называемого "погребального каннибализма" – практики, известной в некоторых древних обществах, когда родственники потребляли части тела умерших из духовных соображений. В отличие от британской пещеры Гоф, где черепа превращали в ритуальные кубки, в польской пещере человеческие останки просто выбрасывали вместе с животными костями. Никаких признаков церемониального отношения к ним не обнаружено. Соавтор исследования Пальмира Саладье отметила, что тела людей здесь обрабатывали точно так же, как и туши животных.

Это также побудило исследователей выдвинуть гипотезу о так называемом "военном каннибализме" – поедании врагов после вооруженного столкновения, которое могло служить одновременно и источником пищи, и актом символического доминирования над противником.



Человеческие останки из пещеры Машицкая / Фото Antonio Rodríguez-Hidalgo / IAM

Все человеческие останки в пещере, похоже, были оставлены примерно в одно и то же время, что указывает на единый акт насилия, а не на постепенное накопление остатков в течение поколений.

Интересно, что генетический анализ показал общее происхождение людей из Масицкой пещеры и магдаленских популяций из Западной Европы. Это усложняет простую картину "захватчиков против местных" и намекает на то, что насилие могло происходить между родственными группами, которые конкурировали за ресурсы на новых землях.

Сейчас пещера Масицкая является одним из по меньшей мере пяти европейских мест, где найдены убедительные доказательства каннибализма в магдаленский период. Это свидетельствует о том, что подобная практика не была единичным случаем. Те же люди, которые создавали потрясающие росписи в пещерах Ласко и Альтамира, судя по всему, не чурались и крайнего насилия.

Исследование, которое опубликовали в Scientific Reports, напоминает, что картина жизни в ледниковой Европе значительно сложнее и противоречивее, чем казалось ранее.