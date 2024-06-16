Розробки у сфері сталого міського розвитку останнім часом пропонують чимало цікавих ідей. Так стартап з Франції запропонував ідею чотириколісного велосипеда Karbikes – гібридного транспортного засобу, що поєднує в собі найкращі елементи електричних мікроавтобусів, електровелосипедів та веломобілів.

Ідея такого транспортного засобу полягає у тому, що він має на меті запропонувати практичне та екологічне рішення для поїздок у межах міста за будь-яких погодніх умов.

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Деталі проєкту

Karbikes розроблявся трохи більше, як два рок і є дітищем Лукаса Вансона та Гаель Рішар, засновників страсбурзького стартапу. По суті, це частково критий електричний квадроцикл, сконструйований на металевому шасі, яке зручно розміщується на велосипедних доріжках, хоча перед використанням користувачі повинні перевірити місцеві правила.



Міський транспорт на кожен день / Фото Karbikes

Ключові особливості та характеристики

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

Серцем Karbikes є 250-ватний електродвигун з педальним приводом, який працює в парі з автоматичною коробкою передач Valeo, що дозволяє розвивати швидкість до 25 км/год відповідно до європейських правил для електровелосипедів.

Квадроцикл живиться від акумуляторної батареї ємністю 1,24 кВт-год, що забезпечує запас ходу на одному заряді 75 кілометрів. Однак рекламні матеріали вказують на потенційний запас ходу до 160 кілометрів за певних умов, чому сприяє сонячна панель на даху потужністю 100 Вт, яка підзаряджає батарею під час руху.

У дизайні автомобіля пріоритетними є комфорт водія та захист від дощу і спеки. Він має алюмінієвий дах і лобове скло з полікарбонату, з опціями тканинних дверей, що застібаються на блискавку, які вже доступні, і суцільних дверей, що замикаються на замок, які розробляються. Ці особливості гарантують, що водій та пасажири залишаться сухими навіть під час сильного дощу.



Розробка проєкту тривала понад 2 роки / Фото Karbikes

Усередині Karbikes пропонує сидіння на лавці ззаду, на якому може розміститися один дорослий або двоє дітей. Водій займає напівлежаче сидіння з високою спинкою, розташоване по центру, використовуючи кермо, схоже на велосипедне, для керування та гальмування.

Хоча на рекламних матеріалах зображено смартфон для навігації, встановлений на кермі, про інтегрований застосунок компаньйон поки що не згадується.

Безпека та зручність транспортного засобу включають гідравлічні дискові гальма для ефективного гальмування, чотири амортизатори для згладжування нерівностей, дзеркала заднього виду, фари, стоп-сигнали, покажчики поворотів та інтегровану сигналізацію.

Крім того, передбачено звуковий сигнал для попередження пішоходів, а заднє багажне відділення пропонує щедрий вантажний простір об'ємом 400 літрів.

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Доступність та ціна

Сайт стартапу натякає на різні адаптації Karbikes. Одна версія пропонує люк, а інша замінює пасажирське сидіння на вантажний бокс, орієнтований на міські служби доставки. Однак ці варіанти все ще перебувають на стадії розробки.

Попри свої численні переваги, гібридний транспортний засіб Karbikes має значну ціну – 12 000 євро. А проте, стартап вже отримав замовлення на десять одиниць, поставки очікуються в найближчі місяці.