Схоже, що Tesla потроху згортає одну з опцій, яку досі могли вибирати покупці Cybertruck

Коли Tesla наближалася до випуску Cybertruck, ми знали, що вона матиме всього одне забарвлення – природний колір полірованої сталі. Але згодом компанія заявила, що пропонуватиме послуги з обгортання пікапів у спеціальну плівку, яка надаватиме машині нового кольору. Так на дорогах з'явилися чорні, темно-сині та інші Cybertruck. Загалом покупці могли вибрати з 11 варіантів.

Тепер ця можливість, схоже, поступово відходить у минуле або принаймні зменшується в масштабах ще більше, ніж раніше, хоча вона й без того пропонувалася лише в кількох сервісних центрах у Каліфорнії та Техасі. Як помітили журналісти, компанія раптом оновила свій інтернет-магазин, щоб скоротити кількість кольорів обгортання Cybertruck лише до трьох.

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Що тепер

Наразі доступні такі кольори:

Satin Rose Gold (рожеве золото).

Satin Stealth Black (чорний).

Satin Ceramic White (білий).

Цікаво, що Tesla більше не вказує жодного місця в Техасі, де можна наносити плівку. Тепер автовиробник згадує лише сервісні центри у Вест-Ковіні, Оушенсайді, Коста-Месі та Санта-Кларі, штат Каліфорнія, де можна нанести плівку Cybertruck. Те саме стосується обгортання Model 3 та Model Y, хоча для них усе ще доступна більша кількість кольорів.

Зменшення кількості кольорів обгорток для Cybertruck та зменшення кількості сервісних центрів, які можуть їх встановити, може означати, що Tesla згортає цей бізнес. Очікувалося, що кількість сервісних центрів, які можуть клеїти плівку, швидко зростатиме, а не зменшуватиметься.

Імовірно, Tesla не побачила великого попиту на це послугу. Це й не надто дивно, враховуючи, що ціни були досить високими. Tesla знизила їх на початку цього року, але сторонні автосервіси все ще роблять це дешевше.

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