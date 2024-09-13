Теперь эта возможность, похоже, постепенно уходит в прошлое или по крайней мере уменьшается в масштабах еще больше, чем раньше, хотя она и без того предлагалась только в нескольких сервисных центрах в Калифорнии и Техасе. Как заметили журналисты, компания вдруг обновила свой интернет-магазин, чтобы сократить количество цветов обертывания Cybertruck только до трех.

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Что теперь

Сейчас доступны следующие цвета:

Satin Rose Gold (розовое золото).

Satin Stealth Black (черный).

Satin Ceramic White (белый).

Интересно, что Tesla больше не указывает ни одного места в Техасе, где можно наносить пленку. Теперь автопроизводитель упоминает только сервисные центры в Вест-Ковине, Оушенсайде, Коста-Меси и Санта-Кларе, штат Калифорния, где можно нанести пленку Cybertruck. То же касается обертывания Model 3 и Model Y, хотя для них все еще доступно большее количество цветов.

Уменьшение количества цветов оберток для Cybertruck и уменьшение количества сервисных центров, которые могут их установить, может означать, что Tesla сворачивает этот бизнес. Ожидалось, что количество сервисных центров, которые могут клеить пленку, быстро расти, а не уменьшаться.

Вероятно, Tesla не увидела большого спроса на это услугу. Это и не слишком удивительно, учитывая, что цены были достаточно высокими. Tesla снизила их в начале этого года, но сторонние автосервисы все еще делают это дешевле.

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