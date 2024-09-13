Прямо зараз у космосі перебуває більше людей, ніж будь-коли в історії

Починаючи з листопада 2000 року, завдяки Міжнародній космічній станції в космосі постійно перебувала принаймні одна людина. Але зараз, завдяки зростанню космічного туризму та проблемам, з якими зіткнулася місія Boeing Starliner, на орбіті над нашою планетою перебуває рекордна кількість людей.

Космічний рекорд

Останні два тижні були важкими для космічних подорожей. Нещаслива капсула Boeing Starliner нарешті повернулася на Землю після того, як зіткнулася з проблемами й змусила астронавтів перебувати на МКС набагато довше, ніж планувалося спочатку. Але Starliner прилетів порожнім – Бутч Вілмор та Суні Вільямс лишилися на орбіті, де вони чекатимуть повернення на Землю наступного року.

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Після цього SpaceX запустила нову місію, яка запропонувала двом приватним астронавтам шанс стати першими людьми, які здійснили комерційний вихід у відкритий космос. А 11 вересня до МКС була відправлена нова команда з трьох астронавтів. У результаті загальна кількість людей в космосі зросла до 19.

Це може здатися не так вже й багато, але насправді це новий рекорд за кількістю людей, які перебувають на орбіті в один і той самий час. Попередній рекорд – 17 осіб, і він був встановлений минулого року.

Це досить велика віха для космічних подорожей, і вона, безсумнівно, буде перевершена досить швидко, оскільки все більше й більше компаній приходять на ринок космічного туризму. Ми маємо кілька компаній із відомими іменами, таких як Blue Origin, і кілька новостворених, які ще не проявили себе. Хтось працює над польотами на орбіту, хтось хоче будувати власні космічні станції, які могли б приймати багатих людей, хтось намагається бути оригінальним і вигадує спеціальні повітряні кулі, які зможуть підіймати туристів аж у космос.