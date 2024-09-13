Космический рекорд

Последние две недели были тяжелыми для космических путешествий. Несчастливая капсула Boeing Starliner наконец вернулась на Землю после того, как столкнулась с проблемами и заставила астронавтов находиться на МКС гораздо дольше, чем планировалось изначально. Но Starliner прилетел пустым – Бутч Уилмор и Суни Уильямс остались на орбите, где они будут ждать возвращения на Землю в следующем году.

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После этого SpaceX запустила новую миссию, которая предложила двум частным астронавтам шанс стать первыми людьми, которые совершили коммерческий выход в открытый космос. А 11 сентября к МКС была отправлена новая команда из трех астронавтов. В результате общее количество людей в космосе возросло до 19.

Это может показаться не так уж и много, но на самом деле это новый рекорд по количеству людей, находящихся на орбите в одно и то же время. Предыдущий рекорд – 17 человек, и он был установлен в прошлом году.

Это довольно большая веха для космических путешествий, и она, несомненно, будет превзойдена довольно быстро, поскольку все больше и больше компаний приходят на рынок космического туризма. У нас уже есть несколько компаний с известными именами, таких как Blue Origin, и несколько новосозданных, которые еще не проявили себя. Кто-то работает над полетами на орбиту, кто-то хочет строить собственные космические станции, которые могли бы принимать богатых людей, кто-то пытается быть оригинальным и придумывает специальные воздушные шары, которые смогут поднимать туристов аж в космос.