Космічний рекорд

Останні два тижні були важкими для космічних подорожей. Нещаслива капсула Boeing Starliner нарешті повернулася на Землю після того, як зіткнулася з проблемами й змусила астронавтів перебувати на МКС набагато довше, ніж планувалося спочатку. Але Starliner прилетів порожнім – Бутч Вілмор та Суні Вільямс лишилися на орбіті, де вони чекатимуть повернення на Землю наступного року.

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Після цього SpaceX запустила нову місію, яка запропонувала двом приватним астронавтам шанс стати першими людьми, які здійснили комерційний вихід у відкритий космос. А 11 вересня до МКС була відправлена нова команда з трьох астронавтів. У результаті загальна кількість людей в космосі зросла до 19.

Це може здатися не так вже й багато, але насправді це новий рекорд за кількістю людей, які перебувають на орбіті в один і той самий час. Попередній рекорд – 17 осіб, і він був встановлений минулого року.

Це досить велика віха для космічних подорожей, і вона, безсумнівно, буде перевершена досить швидко, оскільки все більше й більше компаній приходять на ринок космічного туризму. Ми маємо кілька компаній із відомими іменами, таких як Blue Origin, і кілька новостворених, які ще не проявили себе. Хтось працює над польотами на орбіту, хтось хоче будувати власні космічні станції, які могли б приймати багатих людей, хтось намагається бути оригінальним і вигадує спеціальні повітряні кулі, які зможуть підіймати туристів аж у космос.