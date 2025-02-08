Чисельність щурів у містах стрімко зростає через глобальне потепління

Популяція щурів у містах по всьому світу зростає через низку чинників. Нове дослідження пояснює, чому це відбувається зараз і що ми можемо з цим зробити.

Результати дослідження

У той час як зміна клімату робить планету більш негостинною для багатьох видів і спільнот по всьому світу, принаймні одна популяція процвітає: міські щури. Зростання їхньої популяції спостерігається в містах по всьому світу, і команда екологів вирішила з'ясувати, чому це відбувається. Їхнє дослідження, опубліковане 31 січня в журналі Science, показало, що потепління, урбанізація та зростання людського населення сприяють збільшенню популяції щурів у містах, повідомляє 24 Канал.

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Це такі цікаві організми, тому що вони настільки добре пристосовані до процвітання поряд із людьми,

– каже провідний автор дослідження Джонатан Річардсон, доцент кафедри біології в Університеті Річмонда.

У дослідженні були проаналізовані дані про популяції щурів з 16 міст по всьому світу. Дані, використані в дослідженні, були зібрані в середньому за 12 років місцевими чиновниками. Більшість досліджуваних міст знаходяться у США, зокрема Вашингтон, Сан-Франциско та Нью-Йорк.

У майже 70% цих міст кількість щурів значно зросла протягом досліджуваного періоду. Це є проблемою, оскільки дикі щури можуть переносити хвороботворні мікроорганізми та паразитів, які є шкідливими для людей і домашніх тварин. За словами Річардсона, вони також можуть руйнувати міську інфраструктуру, копаючи під тротуарами та прогризаючи стіни й дроти.

У новому дослідженні вчені порівняли зростання популяції щурів у містах із підвищенням температури, урбанізацією та щільністю населення. Це дозволило виявити зв'язок між процвітанням популяцій щурів і цими антропогенними факторами. Найсильніший зв'язок був виявлений між температурою та зростанням популяції щурів.

Зміна клімату міняє тривалість сезонів: літо стає довшим, а зима коротшою. За словами Річардсона, навіть кілька додаткових днів або тижнів теплої погоди дають щурам більше часу, щоб перебувати над землею в пошуках їжі, будувати гнізда й спаровуватися.

За даними вчених, у Вашингтоні, округ Колумбія, спостерігалося найбільше зростання кількості скарг на щурів під час дослідження: з 1 448 скарг у 2010 році до 12 209 у 2021 році.

Джерард Браун, програмний менеджер міського відділу боротьби з гризунами та переносниками інфекцій, сказав, що за свою 35-річну кар'єру він на власні очі помітив зв'язок між потеплінням погоди та збільшенням популяції щурів. Він додає, що Вашингтон не є унікальними. На його думку, ученим, міській владі та мешканцям багатьох міст доведеться співпрацювати, щоб зупинити зростання популяції щурів.

Це спільна проблема, і єдиний спосіб її вирішити – це працювати разом,

– каже Браун.

Щоб утримати щурів подалі від житлових районів, люди можуть обмежити кількість харчових відходів, які вони викидають у вуличні сміттєві баки, додав Браун. Незалежно від того, чи це означає використання сміттєпроводу, чи компостування, чи заморожування відходів, а потім викидання їх лише в день вивезення сміття – це може допомогти місту.

Виходячи з даних, проаналізованих у дослідженні, Джонатан Річардсон очікує, що популяції щурів у містах продовжуватимуть зростати, оскільки клімат продовжує теплішати. Проте він сподівається, що це дослідження надихне міста почати збирати більше даних про щурів. Наявність більшої кількості даних може допомогти науковцям та міській владі спільно працювати над вирішенням проблеми зростання популяції щурів та її наслідків для здоров'я та безпеки.