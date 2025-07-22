Усе, що потрібно знати про майбутнє припинення підтримки Windows 10

Підтримка операційної системи Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року. Після цієї дати користувачі перестануть отримувати оновлення безпеки, виправлення помилок та технічну підтримку від Microsoft. Ось головне, що потрібно про це знати.

Що чекає на користувачів після 14 жовтня 2025 року?

Перш за все, варто зазначити, що комп'ютери під управлінням Windows 10 продовжать працювати. Однак їхнє використання без оновлень безпеки не рекомендується, оскільки ризики зараження шкідливими програмами зростають у багато разів без своєчасного виправлення багів і прогалин у безпеці, пише 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Для користувачів існує кілька основних шляхів вирішення цієї проблеми:

Оновитися до Windows 11. Це основна рекомендація від Microsoft. Оновлення є безплатним для всіх, хто раніше купив ліцензію на Windows 10 чи більш ранню версію ОС. Однак не всі комп'ютери відповідають системним вимогам Windows 11. Компанія тепер вимагає наявність модуля безпеки TPM 2.0, якого немає на старих пристроях. Це унеможливлює оновлення для багатьох користувачів, які мають старші, але все ще працездатні ПК.

Придбати новий ПК. Якщо комп'ютер не підтримує Windows 11, Microsoft рекомендує придбати новий пристрій, що відповідає вимогам.

Скористатися програмою розширених оновлень (ESU). Ця програма дозволяє отримувати оновлення безпеки ще протягом одного року після офіційного завершення підтримки. Для домашніх користувачів цей додатковий рік (з 15 жовтня 2025 по 13 жовтня 2026 року) можна отримати безплатно, синхронізувавши налаштування ПК з хмарою OneDrive через обліковий запис Microsoft. Якщо ж ви не хочете підключатися до хмари, то можете купити ESU за 1000 бонусних балів (Microsoft роздає їх за використання її продуктів, на кшталт пошукової системи Bing) або за 30 доларів. Корпоративні користувачі повинні сплачувати Microsoft комісію за кожен ПК та кожен рік додаткової підтримки.

Програма розширеного оновлення безпеки застосовується до всіх користувачів вашого комп'ютера та до 10 пристроїв з одним обліковим записом Microsoft. Зверніть увагу, що кожен пристрій потрібно реєструвати окремо.

Щоб отримати додаткові оновлення безпеки для Windows 10, на вашому комп’ютері має бути встановлена версія ОС 22H2 з останніми сукупними оновленнями та однією з таких редакцій: Home, Pro, Pro for Workstations або Pro Education. Вам також потрібно ввійти за допомогою облікового запису Microsoft і мати права адміністратора. Ви можете перевірити свою версію Windows 10, перейшовши в Налаштування – Система – Про систему.

Щоб зареєструватися в програмі розширених оновлень:

Перейдіть у Налаштування – Оновлення та захист – Windows Update. Завантажте та встановіть усі доступні оновлення.

У цьому ж меню згодом повинно заявитися повідомлення "Підтримка Windows 10 припиняється у жовтні 2025 року". Натисніть кнопку "Зареєструватися зараз".

Відкриється майстер ESU. Натисніть кнопку "Далі".

Якщо ви використовуєте локальний обліковий запис, Windows запропонує вам увійти за допомогою облікового запису Microsoft.

Після входу вам буде запропоновано три доступні варіанти: створити резервну копію налаштувань та отримати безкоштовні оновлення, сплатити Microsoft 1000 бонусних балів або сплатити 30 доларів. Виберіть перший варіант, якщо не хочете платити.

Коли ви створите резервну копію своїх налаштувань, Windows повідомить вас, що ви маєте право на безкоштовні оновлення.

Натисніть кнопку "Зареєструватися" та зачекайте, поки програма зареєструє вас.

Готово, система тепер зареєстрована в програмі розширених оновлень безпеки, яка надає вам один рік оновлень безпеки до 13 жовтня 2026 року.

Перейти на іншу операційну систему. Для старих комп'ютерів, несумісних з Windows 11, хорошою альтернативою є перехід на одних з дистрибутивів Linux. Більшість із них безплатні та менш вимогливі до апаратного забезпечення. Однак це обернеться для вас відсутністю деяких програм і жахливим вибором ігор.

Використовувати сторонні сервіси. Такі компанії, як 0patch, пропонують платні оновлення безпеки для Windows 10 на термін до п'яти років, але це є неофіційною підтримкою.

Розгляньте варіант зі стороннім антивірусом. Якщо ви не маєте можливості або не хочете придбати новий комп'ютер, є сенс почати користуватися стороннім антивірусом. Хоча він не захистить від усіх проблем і не закриє поки що не знайдені баги Windows, він усе одно підвищить рівень вашої безпеки завдяки власному моніторингу.

Скористайтеся обхідними шляхами для встановлення Windows 11 на старий комп'ютер. Ви можете обійти апаратні обмеження за допомогою таких програм, як Flyby11. Про те, як це зробити, ми написали в окремому матеріалі.