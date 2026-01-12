Кінець світу відкладається: учені виправдовуються за помилковий прогноз про апокаліпсис

Майже 70 років тому американські дослідники створили математичну формулу, яка передбачила кінець людської цивілізації на конкретну дату – п'ятницю, 13 листопада 2026 року. За їхніми розрахунками, населення Землі мало досягти критичної точки, після якої життя стало б неможливим. Проте вже сьогодні зрозуміло, що песимістичний прогноз не збудеться.

Що відтермінувало судний день?

У 1960 році троє науковців з Іллінойського університету – Хайнц фон Ферстер, Патрісія Мора та Лоуренс Аміот – опублікували дослідження з моторошним висновком. Вони проаналізували демографічні дані за останні дві тисячі років і виявили тривожну закономірність: населення планети зростало з прискоренням, яке постійно збільшувалося, пише 24 Канал з посиланням на LADbible.

Дивіться також Що таке плазма насправді та де вона зустрічається у природі

Дослідники звернули увагу на вражаючу статистику. Протягом лише 60 років – з 1900 по 1960 рік – кількість людей на Землі майже подвоїлася, збільшившись з 1,6 мільярда до 3 мільярдів. При цьому зростання відбувалося навіть попри руйнівні наслідки двох світових воєн.

Науковці створили складне математичне рівняння, яке екстраполювало тенденцію зростання населення в майбутнє. Згідно з їхніми розрахунками, опублікованими в дослідженні на Bioinfo, якщо темпи збережуться, чисельність людства досягне критичної нестабільності саме 13 листопада 2026 року.

У своїй роботі дослідники написали, що попри технологічний прогрес, який дотепер дозволяв прогодувати зростаюче населення, через три покоління ситуація зміниться кардинально. Вони попереджали, що праправнуки тодішнього покоління "не помруть з голоду, але будуть роздавлені насмерть".



Чому кінець світу вже не відбудеться в призначену дату / Фото Freepik

Учені пояснювали свій песимізм тим, що збільшення щільності населення знижує ймовірність виживання окремих людей. Вони передбачали, що людство опиниться в ситуації "боротьби за існування у скінченному середовищі", де фізичного простору просто не вистачить для всіх.

Яка ж ситуація сьогодні?

Однак сьогодні, через 66 років після публікації дослідження, стає очевидно, що апокаліпсис, призначений на листопад 2026 року не відбудеться. Що ж змінилося за ці десятиліття?

Хоча населення Землі дійсно зросло до 8,2 мільярда людей, темпи його збільшення суттєво сповільнилися. Експоненційне зростання, яке лякало вчених у 1960-х роках, припинилося. Головною причиною стали соціальні зміни – у найбільших країнах світу почали народжувати значно менше дітей.

Організація Об'єднаних Націй прогнозує, що населення планети досягне піку лише через 60 років – у 2080-х роках, коли на Землі житиме близько 10,3 мільярда людей. Після цього чисельність почне зменшуватися і до 2100 року скоротиться приблизно на 700 мільйонів осіб.

Завдяки цим демографічним змінам апокаліпсис, передбачений формулою 1960 року, вдалося відвернути. Песимістичний сценарій не врахував здатність людства адаптуватися до обставин через соціальні та культурні зміни.



Хоча кількість населення планети зростає, швидкість сповільнюється, що дає нам можливість адаптуватися й вчасно реагувати / Фото Unsplash

Дивіться також Новий китайський імітатор гравітації у 1900 разів сильніший за саму Землю

Коли кінець світу настане точно?

Втім, якщо хтось шукає більш сучасний прогноз кінця світу, японські вчені з Університету Тохо разом з колегами з NASA нещодавно запропонували власний варіант. Вони провели 400 тисяч комп'ютерних симуляцій і визначили, коли Земля стане непридатною для життя.

Згідно з дослідженням "Майбутня тривалість життя кисневої атмосфери Землі", опублікованим на Nature ще у 2021 році, доля життя на нашій планеті нерозривно пов'язана з еволюцією Сонця. За розрахунками науковців, Земля залишатиметься придатною для життя до 1 000 002 021 року.

Приблизно через мільярд років Сонце стане настільки гарячим, що поверхня планети розігріється до температур, за яких не зможуть вижити навіть найстійкіші мікроорганізми. До того часу океани повністю випаруються, атмосфера стане розрідженою, а умови на поверхні зроблять існування будь-якої форми життя неможливим.

Проте людство навряд чи доживе до цього моменту – наш вид, швидше за все, зникне значно раніше з інших причин.