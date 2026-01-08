Для чого потрібна найпотужніша центрифуга планети?

Нова гіпергравітаційна установка стала частиною масштабного проєкту під назвою "Центрифужна гіпергравітаційна та міждисциплінарна експериментальна база" (CHIEF). Попередня модель CHIEF1300, яка запрацювала у вересні 2025 року, могла створювати гіпергравітацію до 1300 g-тонн. Новітня CHIEF1900 приблизно на 46 відсотків потужніша за свою попередницю, що робить її найсильнішою установкою такого типу у світі, пише 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Обидві центрифуги розробила компанія Shanghai Electric Nuclear Power Group. Їхнє призначення – моделювання надзвичайно інтенсивної гравітації, що дозволяє стискати час і масштаб у наукових експериментах. Фактично, дослідники отримують можливість симулювати довготривалі або великомасштабні фізичні явища всього за кілька годин замість років чи навіть десятиліть.

Центрифугу встановили на глибині 15 метрів під будівлями Чжецзянського університету в місті Ханчжоу, Китай. Таке розташування виправдане необхідністю мінімізувати вібраційні збурення, які виникали б, якби обладнання працювало на поверхні. Додатково інженери обладнали об'єкт вакуумною системою охолодження та вентиляцією повітря, щоб компенсувати величезну кількість тепла, яке генерують центрифуги під час роботи на високих швидкостях, пише South China Morning Post.



Всередині підземного центру відцентрової гіпергравітації та міждисциплінарних експериментів (CHIEF) у Ханчжоу / Xinhua

Неймовірні можливості та плани

Головний науковий керівник проєкту CHIEF, професор Чжецзянського університету Чень Юньмінь, пояснив амбітні цілі команди. За його словами, вони прагнуть створювати експериментальні середовища, які охоплюють часові проміжки від мілісекунд до десятків тисяч років, а просторові масштаби – від атомного до кілометрового рівня.

При цьому експерименти можуть проводитись як у нормальних умовах, так і за екстремальних температур і тиску. Така універсальність відкриває можливість виявляти абсолютно нові явища та теорії.

Збільшуючи ефективну гравітацію, науковці можуть прискорювати роки або навіть десятиліття структурного та геологічного навантаження до кількох годин. Це робить можливими експерименти, які в реальних умовах були б непрактичними або неможливими через тривалість процесів.

Серед потенційних застосувань нової центрифуги – дослідження структурної цілісності дамб, моделювання пошкоджень від землетрусів, вивчення механізмів зсувів ґрунту, тестування систем довгострокового зберігання ядерних відходів та багато інших напрямків. Можливості установки охоплюють широкий спектр наукових дисциплін від геології та будівництва до ядерної фізики та матеріалознавства.



Центрифуга CHIEF1300 / Xinhua

Ціна питання

Будівництво гіпергравітаційного комплексу коштувало приблизно 285 мільйонів доларів. Попри значні інвестиції, китайська команда має відкриті наміри щодо міжнародної співпраці. Вчених з усього світу запрошують використовувати цю унікальну технологію для власних досліджень, що може перетворити об'єкт на важливий центр глобальної наукової діяльності.

Установка CHIEF1900 поки що не розпочала проведення експериментів, але очікується, що вона запрацює в найближчому майбутньому. Коли центрифуга вийде на повну потужність, вона відкриє науковцям доступ до раніше недосяжних можливостей моделювання екстремальних умов і прискореного тестування довгострокових процесів.