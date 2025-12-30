Чому закриття NCAR загрожує космічним дослідженням?

Директор Управління з питань бюджету Білого дому Расс Воут опублікував заяву про наміри адміністрації ліквідувати NCAR. Він назвав цей центр "одним із найбільших джерел кліматичного алармізму в країні". Це рішення стало частиною масштабної кампанії адміністрації Трампа, який заперечує глобальне потепління, проти кліматичної науки, яка також включає скорочення фінансування досліджень і видалення даних з урядових вебсайтів, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

NCAR було засновано понад 60 років тому для вивчення атмосфери, погоди та клімату Землі. Однак центр також займається дослідженнями космічної погоди, сонячної активності та її впливу на магнітосферу нашої планети. Саме на роботі науковців NCAR базуються дві майбутні геліофізичні місії NASA.

На початку грудня NASA обрало для подальшого розвитку дві місії, спрямовані на вивчення Сонця та сонячного вітру – потоку заряджених частинок, які випромінює наша зоря.

Першу з них – Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx) – очолює вчена NCAR Голлі Гілберт. Місія має досліджувати хромосферу – червонуватий шар сонячної атмосфери. Мета проєкту – зрозуміти походження сонячних спалахів і визначити магнітні джерела сонячного вітру.

Друга місія – Solar Transition Region Ultraviolet Explorer (STRUVE) – також керується науковцями NCAR. Її запуск наразі заплановано на 2029 рік. Апарат збиратиме дані про регіони Сонця, де накопичується енергія, що живить сонячні бурі.

Що про це думають учені?

У NASA раніше зазначали, що реалізація цих місій дозволить краще прогнозувати сонячні події, здатні пошкодити супутники, від яких залежить повсякденне життя людей. Також це допоможе захистити астронавтів поблизу Землі, на Місяці чи Марсі. Однак адміністрацію Трампа це, схоже, не хвилює.

Науковець NCAR і головний дослідник місії STRUVE Альфред де Вейн пояснив, що хромосфера відіграє ключову роль у накопиченні та вивільненні магнітної енергії. Вчені знають, що магнітне поле фотосфери з'єднується з геліосферою, але досі не розуміють, як воно проходить крізь хромосферу. Місія допоможе з'ясувати, що відбувається в цьому проміжному шарі та як змінюється магнітне поле перед спалахами.

Доля NCAR наразі невизначена, тому незрозуміло, чи зможуть заплановані космічні апарати вивчати Сонце. Расс Воут заявив, що схвалені дослідницькі проєкти передадуть іншим організаціям, але Управління з питань бюджету не пояснило, як саме приймаються такі рішення.

Президентка Американського астрономічного товариства (AAS) Дара Норман наголосила, що дослідження NCAR формують розуміння небезпек космічної погоди, спричинених сонячними бурями, а також атмосферних властивостей інших планет у Сонячній системі та за її межами. Товариство закликало Конгрес використати свої наглядові повноваження та розслідувати підстави й процес ухвалення рішень Національного наукового фонду щодо NCAR.

Американські законодавці підтримали законопроєкти, спрямовані на скасування запропонованих Білим домом скорочень наукових досліджень у NASA та інших агентствах. До 30 січня вони мають ухвалити бюджетні законопроєкти, які вирішать цю проблему.

Трамп і його скорочення

Нагадаємо, раніше Трамп хотів закрити NOAA, головне кліматичне агентство, на яке орієнтується весь світ у питаннях погоди. Президент США навіть пропонував перепрофілювати його таким чином, щоб воно тепер популяризувало викопне паливо, зокрема нафту, вугілля та газ.

Поки що він обмежився звільненням 10% працівників, що вже завдало великого удару по спроможностях агентства прогнозувати погоду й можливі катастрофи.