Конец света откладывается: ученые оправдываются за ложный прогноз об апокалипсисе

Почти 70 лет назад американские исследователи создали математическую формулу, которая предсказала конец человеческой цивилизации на конкретную дату – пятницу, 13 ноября 2026 года. По их расчетам, население Земли должно было достичь критической точки, после которой жизнь стала бы невозможной. Однако уже сегодня понятно, что пессимистический прогноз не сбудется.

Что отсрочило судный день?

В 1960 году трое ученых из Иллинойского университета – Хайнц фон Ферстер, Патрисия Мора и Лоуренс Амиот – опубликовали исследование с жутким выводом. Они проанализировали демографические данные за последние две тысячи лет и обнаружили тревожную закономерность: население планеты росло с ускорением, которое постоянно увеличивалось, пишет 24 Канал со ссылкой на LADbible.

Исследователи обратили внимание на впечатляющую статистику. В течение всего 60 лет – с 1900 по 1960 год – количество людей на Земле почти удвоилось, увеличившись с 1,6 миллиарда до 3 миллиардов. При этом рост происходил даже несмотря на разрушительные последствия двух мировых войн.

Ученые создали сложное математическое уравнение, которое экстраполировало тенденцию роста населения в будущее. Согласно их расчетам, опубликованным в исследовании на Bioinfo, если темпы сохранятся, численность человечества достигнет критической нестабильности именно 13 ноября 2026 года.

В своей работе исследователи написали, что несмотря на технологический прогресс, который до сих пор позволял прокормить растущее население, через три поколения ситуация изменится кардинально. Они предупреждали, что праправнуки тогдашнего поколения "не умрут с голоду, но будут раздавлены насмерть".



Ученые объясняли свой пессимизм тем, что увеличение плотности населения снижает вероятность выживания отдельных людей. Они предсказывали, что человечество окажется в ситуации "борьбы за существование в конечной среде", где физического пространства просто не хватит для всех.

Какова же ситуация сегодня?

Однако сегодня, через 66 лет после публикации исследования, становится очевидно, что апокалипсис, назначенный на ноябрь 2026 года не произойдет. Что же изменилось за эти десятилетия?

Хотя население Земли действительно выросло до 8,2 миллиардов человек, темпы его увеличения существенно замедлились. Экспоненциальный рост, который пугал ученых в 1960-х годах, прекратился. Главной причиной стали социальные изменения – в крупнейших странах мира начали рожать значительно меньше детей.

Организация Объединенных Наций прогнозирует, что население планеты достигнет пика только через 60 лет – в 2080-х годах, когда на Земле будет жить около 10,3 миллиарда человек. После этого численность начнет уменьшаться и к 2100 году сократится примерно на 700 миллионов человек.

Благодаря этим демографическим изменениям апокалипсис, предусмотренный формулой 1960 года, удалось предотвратить. Пессимистический сценарий не учел способность человечества адаптироваться к обстоятельствам через социальные и культурные изменения.



Когда конец света наступит точно?

Впрочем, если кто-то ищет более современный прогноз конца света, японские ученые из Университета Тохо вместе с коллегами из NASA недавно предложили собственный вариант. Они провели 400 тысяч компьютерных симуляций и определили, когда Земля станет непригодной для жизни.

Согласно исследованию "Будущая продолжительность жизни кислородной атмосферы Земли", опубликованным на Nature еще в 2021 году, судьба жизни на нашей планете неразрывно связана с эволюцией Солнца. По расчетам ученых, Земля будет оставаться пригодной для жизни до 1 000 002 021 года.

Примерно через миллиард лет Солнце станет настолько горячим, что поверхность планеты разогреется до температур, при которых не смогут выжить даже самые стойкие микроорганизмы. К тому времени океаны полностью испарятся, атмосфера станет разреженной, а условия на поверхности сделают существование любой формы жизни невозможным.

Однако человечество вряд ли доживет до этого момента – наш вид, скорее всего, исчезнет значительно раньше по другим причинам.