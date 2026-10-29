Китай будує гігантський плавучий острів розміром з авіаносець

Китай розпочав будівництво колосальної напівзанурюваної платформи для досліджень у відкритому океані розміром з авіаносець. Цей унікальний автономний об'єкт стане першим у світі мобільним науковим островом, здатним працювати у найсуворіших штормових умовах.

Гігантська лабораторія серед хвиль відкритого океану

Як повідомляє видання South China Morning Post, 18 жовтня Шанхайський університет Цзяо Тонг уклав контракт на будівництво наукової станції вартістю понад 405 мільйонів доларів із суднобудівним конгломератом China State Shipbuilding Corporation. Інженери планують повністю завершити та передати замовнику першу у світі автономну мобільну станцію такого типу в червні 2030 року.

Проєкт отримав офіційну назву "Глибоководна всепогодна науково-дослідна станція тривалого базування". Влада країни внесла цю розробку до списку ключових об'єктів національної наукової інфраструктури в межах 14-го п'ятирічного плану. Створенню комплексу передували понад десять років попередніх наукових розвідок та ретельного інженерного планування.

Неймовірна стійкість і масштаби справжнього авіаносця

Нова плавуча конструкція покликана усунути головну проблему сучасних глибоководних експедицій. Звичайні наукові судна у відкритому морі часто втрачають стабільність під дією сильного вітру й штормів. За таких коливань високоточні оптичні прилади й аналітичні ваги припиняють працювати коректно. З іншого боку, стаціонарні морські платформи хоч і забезпечують стійкість, але позбавлені можливості змінювати локацію. Новий китайський проєкт гармонійно поєднує повну нерухомість лабораторій під час хвиль із можливістю мандрувати океаном.

Габарити майбутнього плавучого острова вражають уяву. Конструкція сягатиме 138 метрів завдовжки та 85 метрів завширшки, а максимальна водотоннажність становитиме приблизно 74 000 тонн, що повністю відповідає показникам великого авіаносця. Основну палубу розташують на висоті 45 метрів над рівнем води, що можна порівняти з висотою звичайного 15-поверхового житлового будинку.

Шторми та тайфуни не завадять дослідженням

Попри колосальні габарити, напівзанурювана двокорпусна установка зможе пересуватися зі швидкістю 11 вузлів, тобто майже 20 кілометрів на годину. На її борту постійно працюватимуть понад 200 фахівців. Інженерна основа витримує стан моря у 7 балів із хвилями від 6 до 9 метрів, а також протистоїть супертайфунам до 17 балів за розширеною шкалою Бофорта. Навіть екстремальні хвилі заввишки до 20 метрів не зможуть дістати основної палуби, надійно захищаючи житлові каюти та наукові відсіки від ударів води.

Наукова частина плавучого велетня складатиметься з шести сучасних лабораторій. Спеціалісти досліджуватимуть важку морську техніку, проводитимуть моніторинг кліматичних катастроф та тривале спостереження за станом глибоководних екосистем.

Ця установка буде особливо корисною у таких сценаріях, як морські випробування висококласного обладнання, виявлення тайфунів на близькій відстані та наукові спостереження за океаном,

– прокоментував головний науковий керівник проєкту та декан Школи океанографії університету Цзяо Тонг Чжоу Мен.

Розробники передбачили відкритий формат співпраці: доступ до обладнання майбутнього океанічного гіганта отримають міжнародні дослідницькі інститути та комерційні партнери з усього світу, перетворюючи станцію на глобальний науковий хаб у найвіддаленіших куточках океану.