Китай строит гигантский плавучий остров размером с авианосец

Гигантская лаборатория среди волн открытого океана

Как сообщает издание South China Morning Post, 18 октября Шанхайский университет Цзяо Тонг заключил контракт на строительство научной станции стоимостью более 405 миллионов долларов с судостроительным конгломератом China State Shipbuilding Corporation. Инженеры планируют полностью завершить строительство и передать заказчику первую в мире автономную мобильную станцию такого типа в июне 2030 года.

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Проект получил официальное название "Глубоководная всепогодная научно-исследовательская станция длительного базирования". Власти страны включили эту разработку в список ключевых объектов национальной научной инфраструктуры в рамках 14-го пятилетнего плана. Созданию комплекса предшествовали более десяти лет предварительных научных исследований и тщательного инженерного проектирования.

Невероятная устойчивость и масштабы настоящего авианосца

Новая плавучая конструкция призвана устранить главную проблему современных глубоководных экспедиций. Обычные научные суда в открытом море часто теряют устойчивость под воздействием сильного ветра и штормов. При таких колебаниях высокоточные оптические приборы и аналитические весы перестают работать корректно. С другой стороны, стационарные морские платформы хоть и обеспечивают устойчивость, но лишены возможности менять местоположение. Новый китайский проект гармонично сочетает полную неподвижность лабораторий во время волнения с возможностью путешествовать по океану.

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Габариты будущего плавучего острова поражают воображение. Конструкция будет достигать 138 метров в длину и 85 метров в ширину, а максимальное водоизмещение составит примерно 74 000 тонн, что полностью соответствует показателям большого авианосца. Основная палуба будет расположена на высоте 45 метров над уровнем воды, что сопоставимо с высотой обычного 15-этажного жилого дома.

Штормы и тайфуны не помешают исследованиям

Несмотря на колоссальные габариты, полупогружная двухкорпусная установка сможет перемещаться со скоростью 11 узлов, то есть почти 20 километров в час. На ее борту постоянно будут работать более 200 специалистов. Инженерная конструкция выдерживает состояние моря в 7 баллов с волнами от 6 до 9 метров, а также противостоит супертайфунам до 17 баллов по расширенной шкале Бофорта. Даже экстремальные волны высотой до 20 метров не смогут достичь основной палубы, надежно защищая жилые каюты и научные отсеки от ударов воды.

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Научная часть плавучего гиганта будет состоять из шести современных лабораторий. Специалисты будут исследовать тяжелую морскую технику, проводить мониторинг климатических катастроф и длительное наблюдение за состоянием глубоководных экосистем.

Эта установка будет особенно полезна в таких сценариях, как морские испытания высококлассного оборудования, обнаружение тайфунов на близком расстоянии и научные наблюдения за океаном– прокомментировал главный научный руководитель проекта и декан Школы океанографии университета Цзяо Тонг Чжоу Мэн.

Разработчики предусмотрели открытый формат сотрудничества: доступ к оборудованию будущего океанического гиганта получат международные исследовательские институты и коммерческие партнеры со всего мира, превращая станцию в глобальный научный хаб в самых отдаленных уголках океана.