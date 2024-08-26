Китай підтвердив, що його мета щодо чистої енергії виконана на 6 років раніше

У середині липня світ облетіла новина про те, що Китай у 2024 році нібито перебуває на порозі досягнення своєї енергетичної цілі, встановленої аж на 2030 рік. Такі свідчення тоді надав Глобальний звіт про вітроенергетику – він заявляв, що країна повинна була повністю виконати план протягом найближчого місяця. Судячи з нових заяв, саме так і сталося.

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Суть мети, яку Китай поставив перед собою у 2020 році, було встановлення щонайменше 1200 гігаватів чистих джерел енергії – від вітру, води та сонця. Частиною цих зусиль став гучний проєкт компанії China Three Gorges Renewables Group, яка повинна була збудувати нових сонячних електростанцій сумарною потужністю 455 гігаватів.

Раніше Китай досяг важливої енергетичної цілі на шість років раніше запланованого терміну

У своїй новій заяві Національна енергетична адміністрація Китаю стверджує, що країна досягла 1 206 гігаватів завдяки останнім 25 гігаватам турбін і панелей, встановлених минулого місяця.

Ця віха має вирішальне значення для Китаю, найбільшого забруднювача навколишнього середовища у світі, який виробляв близько 12,7 мільярда тонн викидів щорічно станом на 2023 рік. Для порівняння, Сполучені Штати посідають друге місце з показником 5,9 мільярда тонн.

Китай витрачає на чисту енергію більше, ніж будь-яка інша країна, але йому ще належить пройти довгий шлях, на якому він закриватиме старі вугільні електростанції і модернізовуватиме виробництво, щоб воно продукувало менше викидів. Наразі сонце та вітер генерують лише 14 відсотків енергії в країні, яка буде вироблятися у 2024 році.

Навряд чи можна очікувати, що процес на цьому зупиниться. На шляху до енергетичної незалежності між США та Китаєм розпочалися справжні неоголошені перегони. Кожна країна інвестує все більше. Адміністрація Байдена, наприклад, дозволила перетворити старі ядерні майданчики на сонячні електростанції. Що стосується Китаю, то проєкт China Three Gorges Renewables Group з його 455 гігаватами енергії ще далекий до завершення, тож найближчим часом можна очікувати, що загальний показник чистої енергії зросте.