Годинник, який майже не помиляється: новинка з Китаю може змінити війну дронів

У Китаї заявили про початок масового виробництва найменшого у світі атомного годинника. Пристрій розміром із ніготь забезпечує надточне вимірювання часу та може змінити підхід до синхронізації дронів, навігації й військових систем зв'язку.

Китайські науковці з Уханського університету повідомили про важливий прорив у сфері точного вимірювання часу. Команда дослідників створила компактний атомний годинник, який втрачає лише одну секунду за 30 тисяч років, розповідає Interesting Engineering.

Такий рівень точності, за їхніми словами, відкриває нові можливості для сучасних військових технологій, навігаційних систем і координації безпілотників.

Як працює атомний годинник і чому він буде корисний військовим?

Пристрій має об'єм лише 2,3 кубічного сантиметра – приблизно як ніготь. Це значно менше за наявні аналоги та більш ніж у сім разів компактніше за провідні моделі зі США. Попри мініатюрний розмір, його характеристики відповідають можливостям більших атомних годинників.

У сучасних бойових операціях синхронізація часу відіграє критичну роль. Навіть затримка на наносекунду може вплинути на ефективність координованих ударів дронів чи ракет. Саме тому надточні системи відліку часу є ключовими для наведення, обміну даними та захищеного зв'язку на полі бою, пояснює SCMP.

Зазвичай навіть мініатюрні атомні годинники займають кілька сотень кубічних сантиметрів і потребують кілька ватів потужності. Новий китайський пристрій забезпечує схожу точність, але в значно компактнішому корпусі. Це дозволяє інтегрувати його в безпілотники, ракети та підводні платформи.

Технологічний прорив став можливим завдяки квантово-оптичному методу "когерентного захоплення населення". Він замінює традиційний підхід із використанням мікрохвильових резонаторів, які обмежують подальше зменшення розмірів і підвищують енергоспоживання.

Як все це взагалі працює?

Нова схема базується на мікрофабрикованій паровій комірці з лужними атомами, зокрема рубідієм, та двох оптичних частотах, які генерує модульований напівпровідниковий лазер. Коли різниця частот точно відповідає енергетичному розриву між основними станами атомів, вони переходять у так званий "темний стан" – квантовий режим, у якому перестають поглинати світло. Це створює стабільний оптичний сигнал, який і слугує еталоном частоти.

Простіше кажучи, всередині цього міні-годинника є дуже маленька "капсула" з парами спеціальних атомів і лазер, який світить на них світлом із точно заданими характеристиками. Лазер працює так, що створює два дуже близькі за частотою світлові сигнали. Якщо різниця між ними ідеально збігається з природною "внутрішньою частотою" атомів, відбувається цікава квантова штука: атоми переходять у стан, у якому перестають поглинати світло. Це і називають "темним станом". Для інженерів це виглядає як дуже чіткий і стабільний сигнал – своєрідна ідеальна мітка часу. Саме від неї й відраховує секунди атомний годинник. Оскільки така система працює зі світлом і мікрочипами, а не з великими мікрохвильовими камерами, як у старіших атомних годинниках, весь пристрій можна зробити набагато меншим, економнішим і придатним для встановлення у дрони чи іншу компактну техніку.

Водночас дослідники визнають, що технологія поки що залишається дорогою, а вимоги до лазерних систем обмежують її швидке поширення. За підтримки промислової групи Yangtze River команда планує нарощувати виробництво й очікує, що зниження вартості дозволить застосовувати атомні годинники чипового рівня не лише у військових, а й у цивільних телекомунікаційних системах.