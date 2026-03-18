Як це мало працювати?

Концепція сонячних доріг передбачала заміну звичайного дорожнього покриття на міцні скляні панелі з вбудованими фотоелементами. Такі поверхні мали одночасно витримувати транспортне навантаження та виробляти електроенергію, пояснює 24 Канал.

Французька мрія, що не стала реальністю

Одним із найгучніших проєктів стала французька ініціатива WattWay, яку анонсували у 2016 році. Планувалося створити мережу сонячних трас довжиною близько 1000 кілометрів, здатну забезпечити електрикою до п'яти мільйонів домогосподарств.

Однак уже після запуску тестової ділянки протяжністю лише один кілометр у Нормандії стало зрозуміло, що реалізація далека від ідеалу. Панелі часто тріскалися або зміщувалися, а витрати на їхнє обслуговування швидко зростали.

Частина дорожнього покриття в Нормандії / Фото WattWay

До того ж регіон не відзначається великою кількістю сонячних днів, що суттєво знижувало ефективність генерації. У підсумку проєкт закрили у 2019 році.

У підсумку, як повідомляло видання CNET, низка факторів призвела до того, що проєкт виявився надто дорогим, не ефективним та ще й мав серйозні проблеми із загальним плануванням.

Америка також не справилася

Подібні труднощі виникали й у США, де розвитком цієї ідеї займалася компанія Solar Roadways, а також у Китаї. Однією з головних причин невдач стала економіка.

Асфальт традиційно використовується для будівництва доріг через низьку вартість і простоту обслуговування. Натомість сонячні панелі потребують значно більших початкових інвестицій, складного монтажу та регулярного ремонту. Їхнє виробництво також вимагає значних ресурсів і енергії, що робить такі рішення невигідними на старті.

Solar Roadways також не зазнала успіху / Фото Wikimedia Commons

Однією з причин провалу, як повідомляв портал Interesting Engineering, стала недостатня кількість світла для достатньої генерації електрики. Причини – конструкція панелей та їхнє розташування на поверхні дороги.

Інші причини провалу сонячних доріг

Усі проєкти також об'єднували й суто технічні виклики. Автомобілі та їхні шини не пристосовані до руху по склу, тому зчеплення з поверхнею було гіршим.

Крім того, не існує впевненості, що подібні панелі здатні довго витримувати інтенсивний рух вантажівок, автобусів або важкої техніки. Саме через сукупність цих факторів більшість проєктів сонячних доріг у світі завершилися невдачею, хоча звичайні сонячні електростанції вже активно використовуються та приносять користь.

Водночас дослідники не відмовляються від ідеї. Зокрема, створюються самовідновлювальні сонячні панелі, спочатку призначені для супутників, на основі динамічної пасивації, що активується під дією води та тепла – детальніше про цю технологію мовиться в дослідженні опублікованому в журналі Nature.

У майбутньому такі технології можуть повернути інтерес до сонячних покриттів для місць із невеликим трафіком – паркінгів, велосипедних доріжок або пішохідних зон. Також науковці працюють над панелями, здатними виробляти електроенергію навіть у темряві.

Наразі рівень розвитку технологій і висока вартість не дозволяють використовувати сонячні панелі замість традиційних дорожніх матеріалів. Проте подальші інновації можуть змінити ситуацію та зробити подібні рішення більш життєздатними в майбутньому.