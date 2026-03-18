Как это должно было работать?

Концепция солнечных дорог предусматривала замену обычного дорожного покрытия на прочные стеклянные панели со встроенными фотоэлементами. Такие поверхности должны были одновременно выдерживать транспортную нагрузку и производить электроэнергию, объясняет 24 Канал.

Смотрите также Rolls-Royce хочет использовать ядерные реакторы для производства авиационного топлива

Французская мечта, не ставшая реальностью

Одним из самых громких проектов стала французская инициатива WattWay, которую анонсировали в 2016 году. Планировалось создать сеть солнечных трасс длиной около 1000 километров, способную обеспечить электричеством до пяти миллионов домохозяйств.

Однако уже после запуска тестового участка протяженностью всего один километр в Нормандии стало понятно, что реализация далека от идеала. Панели часто трескались или смещались, а расходы на их обслуживание быстро росли.

Часть дорожного покрытия в Нормандии / Фото WattWay

К тому же регион не отличается большим количеством солнечных дней, что существенно снижало эффективность генерации. В итоге проект закрыли в 2019 году.

В итоге, как сообщало издание CNET, ряд факторов привел к тому, что проект оказался слишком дорогим, не эффективным и еще и имел серьезные проблемы с общим планированием.

Америка также не справилась

Подобные трудности возникали и в США, где развитием этой идеи занималась компания Solar Roadways, а также в Китае. Одной из главных причин неудач стала экономика.

Асфальт традиционно используется для строительства дорог из-за низкой стоимости и простоты обслуживания. Зато солнечные панели требуют значительно больших начальных инвестиций, сложного монтажа и регулярного ремонта. Их производство также требует значительных ресурсов и энергии, что делает такие решения невыгодными на старте.

Solar Roadways также не претерпела успеха / Фото Wikimedia Commons

Одной из причин провала, как сообщал портал Interesting Engineering, стало недостаточное количество света для достаточной генерации электричества. Причины – конструкция панелей и их расположение на поверхности дороги.

Другие причины провала солнечных дорог

Все проекты также объединяли и чисто технические вызовы. Автомобили и их шины не приспособлены к движению по стеклу, поэтому сцепление с поверхностью было хуже.

Кроме того, не существует уверенности, что подобные панели способны долго выдерживать интенсивное движение грузовиков, автобусов или тяжелой техники. Именно из-за совокупности этих факторов большинство проектов солнечных дорог в мире завершились неудачей, хотя обычные солнечные электростанции уже активно используются и приносят пользу.

В то же время исследователи не отказываются от идеи. В частности, создаются самовосстанавливающиеся солнечные панели, изначально предназначенные для спутников, на основе динамической пассивации, активируемой под действием воды и тепла – подробнее об этой технологии говорится в исследовании опубликованном в журнале Nature.

В будущем такие технологии могут вернуть интерес к солнечным покрытиям для мест с небольшим трафиком – паркингов, велосипедных дорожек или пешеходных зон. Также ученые работают над панелями, способными производить электроэнергию даже в темноте.

Сейчас уровень развития технологий и высокая стоимость не позволяют использовать солнечные панели вместо традиционных дорожных материалов. Однако дальнейшие инновации могут изменить ситуацию и сделать подобные решения более жизнеспособными в будущем.