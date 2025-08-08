Китай зробив важливий крок у своїй місячній програмі, провівши успішні випробування прототипу посадкового модуля Lanyue. Цей апарат у 2030-х роках має доставити двох тайконавтів на поверхню Місяця. Тести з імітацією місячної гравітації дозволили перевірити ключові системи та наблизили країну до пілотованої місії, посилюючи космічні перегони зі США.

Випробування відбулися на найбільшому в Азії стенді, розташованому в провінції Хебей на півночі Китаю, повідомляє SCMP. Раніше цей комплекс використовували для підготовки першого китайського марсохода, інформує 24 Канал.

Стенд являє собою систему кранів і тросів, які компенсують земну гравітацію, створюючи умови, наближені до місячних.



Стенд для випробування / Фото China Manned Space Agency

Під час тесту прототип посадкового модуля Lanyue (у перекладі "Обійми Місяць") імітував приземлення на нерівну поверхню. Це дозволило розробникам перевірити роботу систем управління та навігації, а також механічну міцність конструкції.

За словами інженерів, деякі елементи модуля за товщиною не перевищують стінки банки з-під газованого напою – це результат максимальної економії ваги. У звичайних земних умовах така конструкція не витримала б навантажень.

Як відбуватиметься висадка на Місяць?

У майбутньому модуль Lanyue доставлятимуть на орбіту Місяця окремою ракетою. Друга ракета відправить екіпаж із трьох осіб, двоє з яких перейдуть у модуль для спуску. Під час нещодавніх випробувань на прототип не встановлювали основну рушійну установку, однак на його борту можна було помітити макет місячного ровера та драбину для спуску тайконавтів.

У китайському космічному агентстві назвали ці тести важливою віхою в розробці пілотованої місії. Там додали, що це перше в країні повноцінне випробування, яке перевіряє здатність корабля сідати на інше небесне тіло та злітати з нього.

А тим часом астронавти NASA Artemis 2 провели власну репетицію польоту на Місяць. Екіпаж місії провів перше спільне тренування у Космічному центрі Кеннеді, відпрацьовуючи дії під час старту та можливі нештатні ситуації.