Китай почав збирати суперкомп'ютер у космосі

Китай запустив перші 12 супутників із запланованої орбітальної мережі з 2800 апаратів, яка стане космічним суперкомп'ютером. Супутники створені компанією ADA Space у співпраці з Zhijiang Laboratory та Neijang High-Tech Zone. Головна особливість нової системи в тому, що супутники здатні обробляти зібрані дані самостійно, без необхідності передавати їх на наземні станції.

Супутники є частиною програми ADA Space під назвою "Star Compute" та входять до складу "Three-Body Computing Constellation", інформує 24 Канал з посиланням на Space News.

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Кожен із 12 апаратів оснащений штучним інтелектом з 8 мільярдами параметрів та здатен виконувати 744 тераоперацій на секунду (TOPS). Загалом мережа забезпечує потужність у 5 петаоперацій на секунду (POPS), що суттєво перевищує, наприклад, 40 TOPS, необхідних для роботи Microsoft Copilot на персональному комп'ютері.

Згідно з планами уряду Китаю, кінцева мета – створити мережу з тисяч супутників, здатну досягти потужності в 1000 POPS.

Технічні можливості та наукові завдання

Супутники зв'язуються між собою за допомогою лазерів зі швидкістю до 100 Гбіт/с і мають спільне сховище даних обсягом 30 терабайт. Запущені апарати також несуть наукове обладнання, включаючи детектор поляризації рентгенівського випромінювання для виявлення космічних явищ, таких як гамма-спалахи.

Окрім цього, супутники здатні створювати 3D-цифрові двійники для використання у сферах екстреного реагування, геймінгу та туризму.

Переваги космічного суперкомп'ютера

Переваги космічного суперкомп'ютера не обмежуються лише швидшою передачею даних. Традиційні супутникові передачі мають обмежену пропускну здатність, і менш ніж 10% даних досягає Землі через обмежені можливості наземних станцій.

Крім того, космічні дата-центри можуть використовувати сонячну енергію та відводити тепло у відкритий космос, що знижує енергоспоживання та вуглецевий слід.

Астроном і історик космосу з Гарвардського університету Джонатан Макдавелл заявив, що подібні проєкти можуть реалізувати й у США та Європі.