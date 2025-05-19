Спутники являются частью программы ADA Space под названием "Star Compute" и входят в состав "Three-Body Computing Constellation", информирует 24 Канал со ссылкой на Space News.

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Каждый из 12 аппаратов оснащен искусственным интеллектом с 8 миллиардами параметров и способен выполнять 744 тераопераций в секунду (TOPS). В целом сеть обеспечивает мощность в 5 петаопераций в секунду (POPS), что существенно превышает, например, 40 TOPS, необходимых для работы Microsoft Copilot на персональном компьютере.

Согласно планам правительства Китая, конечная цель – создать сеть из тысяч спутников, способную достичь мощности в 1000 POPS.

Технические возможности и научные задачи

Спутники связываются между собой с помощью лазеров со скоростью до 100 Гбит/с и имеют общее хранилище данных объемом 30 терабайт. Запущенные аппараты также несут научное оборудование, включая детектор поляризации рентгеновского излучения для обнаружения космических явлений, таких как гамма-вспышки.

Кроме этого, спутники способны создавать 3D-цифровые двойники для использования в сферах экстренного реагирования, гейминга и туризма.

Преимущества космического суперкомпьютера

Преимущества космического суперкомпьютера не ограничиваются только быстрой передачей данных. Традиционные спутниковые передачи имеют ограниченную пропускную способность, и менее 10% данных достигает Земли из-за ограниченных возможностей наземных станций.

Кроме того, космические дата-центры могут использовать солнечную энергию и отводить тепло в открытый космос, что снижает энергопотребление и углеродный след.

Астроном и историк космоса из Гарвардского университета Джонатан Макдавелл заявил, что подобные проекты могут реализовать и в США и Европе.