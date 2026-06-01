Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Техно Космос Новий крок у супутниковому інтернеті – що випробовує Китай на орбіті
1 червня, 12:35
2

Новий крок у супутниковому інтернеті – що випробовує Китай на орбіті

Артур Зайонц
Слухати новину 01:12 хв

Китай здійснив запуск тестового супутника, призначеного для випробування технологій супутникового інтернету. Місія включає перевірку прямого зв’язку між супутником і телефоном, а також інтеграцію космічних і наземних мереж.

Китай продовжує активно розвивати власну супутникову інфраструктуру для глобального інтернет-покриття. У неділю вранці країна запустила новий тестовий супутник із центру запуску Xichang Satellite Launch Center, розташованого в провінції Сичуань. Про це пише CGTN.

Дивіться також У Китаї створили "місто в небі": який вигляд має гігантський горизонтальний хмарочос 

Які технології випробовує новий китайський супутник?

Ракета-носій Long March-2D стартувала о 2:07 ночі та успішно вивела апарат на задану орбіту. За даними організаторів запуску, місія стала 646-ю в історії серії ракет Long March.

Основне завдання апарата – тестування технологій супутникового інтернету нового покоління. Серед ключових напрямів випробувань:

  • прямий широкосмуговий зв’язок між супутником і мобільними телефонами
  • інтеграція космічних і наземних мереж зв’язку
  • перевірка стабільності передачі даних в орбітальному середовищі
  • Такі експерименти розглядаються як важливий крок до створення глобальної мережі зв’язку, яка не залежить від традиційної інфраструктури базових станцій.

Хто розробив ракету та які її можливості?

Ракета Long March-2D була розроблена Shanghai Academy of Spaceflight Technology і належить до класу двоступеневих носіїв із рідинним паливом.

Технічні характеристики дозволяють їй:

  • виводити один або кілька супутників на різні орбіти
  • доставляти корисне навантаження масою до 1,3 тонни
  • працювати на сонячно-синхронній орбіті на висоті приблизно 700 кілометрів.

Ці параметри роблять ракету універсальним інструментом для різних типів космічних місій – від наукових до телекомунікаційних.

Чому цей запуск важливий для розвитку супутникового інтернету?

Китайська стратегія розвитку космічного зв’язку передбачає поступове розширення орбітальних систем, здатних забезпечити стабільний інтернет-доступ навіть у віддалених регіонах.

Тестування прямого зв’язку "супутник – телефон" може стати ключовим етапом у відмові від традиційної наземної інфраструктури. Це відкриває перспективи для: швидкого розгортання мереж у сільських та гірських районах, підвищення стійкості зв’язку під час надзвичайних ситуацій, створення глобальних комунікаційних систем нового типу.

Пов'язані теми:

Інтернет
Техно
Космос