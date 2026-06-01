Китай продовжує активно розвивати власну супутникову інфраструктуру для глобального інтернет-покриття. У неділю вранці країна запустила новий тестовий супутник із центру запуску Xichang Satellite Launch Center, розташованого в провінції Сичуань. Про це пише CGTN.

Які технології випробовує новий китайський супутник?

Ракета-носій Long March-2D стартувала о 2:07 ночі та успішно вивела апарат на задану орбіту. За даними організаторів запуску, місія стала 646-ю в історії серії ракет Long March.

Основне завдання апарата – тестування технологій супутникового інтернету нового покоління. Серед ключових напрямів випробувань:

прямий широкосмуговий зв’язок між супутником і мобільними телефонами

інтеграція космічних і наземних мереж зв’язку

перевірка стабільності передачі даних в орбітальному середовищі

Такі експерименти розглядаються як важливий крок до створення глобальної мережі зв’язку, яка не залежить від традиційної інфраструктури базових станцій.

Хто розробив ракету та які її можливості?

Ракета Long March-2D була розроблена Shanghai Academy of Spaceflight Technology і належить до класу двоступеневих носіїв із рідинним паливом.

Технічні характеристики дозволяють їй:

виводити один або кілька супутників на різні орбіти

доставляти корисне навантаження масою до 1,3 тонни

працювати на сонячно-синхронній орбіті на висоті приблизно 700 кілометрів.

Ці параметри роблять ракету універсальним інструментом для різних типів космічних місій – від наукових до телекомунікаційних.

Чому цей запуск важливий для розвитку супутникового інтернету?

Китайська стратегія розвитку космічного зв’язку передбачає поступове розширення орбітальних систем, здатних забезпечити стабільний інтернет-доступ навіть у віддалених регіонах.

Тестування прямого зв’язку "супутник – телефон" може стати ключовим етапом у відмові від традиційної наземної інфраструктури. Це відкриває перспективи для: швидкого розгортання мереж у сільських та гірських районах, підвищення стійкості зв’язку під час надзвичайних ситуацій, створення глобальних комунікаційних систем нового типу.