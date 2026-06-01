Китай продовжує активно розвивати власну супутникову інфраструктуру для глобального інтернет-покриття. У неділю вранці країна запустила новий тестовий супутник із центру запуску Xichang Satellite Launch Center, розташованого в провінції Сичуань. Про це пише CGTN.
Дивіться також У Китаї створили "місто в небі": який вигляд має гігантський горизонтальний хмарочос
Які технології випробовує новий китайський супутник?
Ракета-носій Long March-2D стартувала о 2:07 ночі та успішно вивела апарат на задану орбіту. За даними організаторів запуску, місія стала 646-ю в історії серії ракет Long March.
Основне завдання апарата – тестування технологій супутникового інтернету нового покоління. Серед ключових напрямів випробувань:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- прямий широкосмуговий зв’язок між супутником і мобільними телефонами
- інтеграція космічних і наземних мереж зв’язку
- перевірка стабільності передачі даних в орбітальному середовищі
- Такі експерименти розглядаються як важливий крок до створення глобальної мережі зв’язку, яка не залежить від традиційної інфраструктури базових станцій.
Хто розробив ракету та які її можливості?
Ракета Long March-2D була розроблена Shanghai Academy of Spaceflight Technology і належить до класу двоступеневих носіїв із рідинним паливом.
Технічні характеристики дозволяють їй:
- виводити один або кілька супутників на різні орбіти
- доставляти корисне навантаження масою до 1,3 тонни
- працювати на сонячно-синхронній орбіті на висоті приблизно 700 кілометрів.
Ці параметри роблять ракету універсальним інструментом для різних типів космічних місій – від наукових до телекомунікаційних.
Чому цей запуск важливий для розвитку супутникового інтернету?
Китайська стратегія розвитку космічного зв’язку передбачає поступове розширення орбітальних систем, здатних забезпечити стабільний інтернет-доступ навіть у віддалених регіонах.
Тестування прямого зв’язку "супутник – телефон" може стати ключовим етапом у відмові від традиційної наземної інфраструктури. Це відкриває перспективи для: швидкого розгортання мереж у сільських та гірських районах, підвищення стійкості зв’язку під час надзвичайних ситуацій, створення глобальних комунікаційних систем нового типу.