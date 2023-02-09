Китай зводить величезні багатоповерхові будинки для вирощування свиней

Видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому розповіло про нові китайські ферми. Прагнучи задовольнити зростаючий попит на тваринницьку продукцію та стабілізувати ціни, виробники будують "гігантські вежі з десятками поверхів".

Невелике сільське містечко Ечжоу в центральному Китаї побудувало величезну 26-поверхову свинарню. Там планують вирощувати понад мільйон свиней на рік.

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Життя на поверсі

Корм для тварин подається на верхні поверхи конвеєрною стрічкою. Потім годівниці автоматично розподіляють їжу ідеального розміру залежно від стадії розвитку свиней.

В інших частинах країни також вдаються до будівництва подібних комплексів. Наприклад, нещодавно побудована свиноферма в горах Ядзі була розрахована на розведення понад 1200 свиней на кожному з 12 поверхів. Про це в листопаді писала газета The Guardian.

Свинина – це величезна проблема в Китаї. За даними NYT, країна споживає половину світового її обсягу.

Сучасне свинарство Китаю все ще на десятиліття відстає від найбільш розвинених країн. Ми можемо вдосконалюватись. Це дає нам простір для вдосконалення, щоб наздогнати їх,

– сказав газеті Чжуге Венда, президент компанії Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Animal Husbandry, що стоїть за фермою в Ечжоу.

Оскільки жителі переїжджають до міст, вони більше не вирощують свиней на своїх подвір'ях. Кількість свиноферм упала на 75 відсотків з 2007 року. Торговельні суперечки та перебої в роботі ускладнюють для країни забезпечення продовольством і розвиток сільського господарства. Як наслідок, за ці роки свинарська галузь країни пережила кілька циклів буму і спаду.

І саме тут з'являються вертикальні свинокомплекси. Маючи запаси доступної свинини, лідери галузі прагнуть таким чином стабілізувати ринок.