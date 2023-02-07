Мовна модель від Baidu розроблялася мінімум з 2019 року. Вона здатна розуміти мову, генерувати тексти та зображення. Саме слово розшифровується як Enhanced Representation through Knowledge Integration.

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Що відомо

Повідомляється, що за останні роки Baidu витратила мільярди доларів на дослідження штучного інтелекту. Тепер видання Reuters із посиланням на свого інформатора повідомило, що спочатку вийде окремий застосунок, а потім компанія додасть Ernie Bot у свою пошукову систему.

Baidu заявила, що Ernie – це велика мовна модель на основі штучного інтелекту, яка поступово розвинулася до здатності виконувати такі завдання, як розуміння мови, генерування мови та перетворення тексту в зображення.

Це означає, що технологія піде далі, ніж ChatGPT, який працює тільки з текстом і взагалі недоступний у Китаї. У компанії OpenAI є інша нейромережа для генерування зображень за текстовим описом, яка називається DALL·E

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