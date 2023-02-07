Языковая модель от Baidu разрабатывалась минимум с 2019 года. Она способна понимать язык, создавать тексты и изображения. Само слово расшифровывается как Enhanced Representation through Knowledge Integration.

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Что известно

Сообщается, что за последние годы Baidu потратила миллиарды долларов на исследование искусственного интеллекта. Теперь издание Reuters со ссылкой на своего информатора сообщило, что сначала выйдет отдельное приложение, а затем компания добавит Ernie Bot в свою поисковую систему.

Baidu заявила, что Ernie – это большая языковая модель на основе искусственного интеллекта, которая постепенно развилась до способности выполнять такие задачи как понимание языка, генерирование языка и преобразование текста в изображение.

Это означает, что технология пойдет дальше, чем ChatGPT, который работает только с текстом и вообще недоступен в Китае. У компании OpenAI есть другая нейросеть для генерирования изображений по текстовому описанию, которая называется DALL·E

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